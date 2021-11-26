В НБУ рассказали, как за последние 3 года изменился уровень финансовой грамотности украинцев

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у НБУ, как изменился уровень финансовой грамотности украинцев.

За последние три года индекс финансовой грамотности украинцев вырос до 12,3 балла по сравнению с 11,6 балла в 2018 году.

Такие результаты получил Проект USAID «Трансформация финансового сектора» в сотрудничестве с Национальным банком Украины во время исследования «Финансовая грамотность, финансовая инклюзия и финансовое благосостояние в Украине в 2021 году».

По сравнению с другими странами по показателю индекса финансовой грамотности Украина находится на одном уровне с Болгарией и Хорватией, оставив позади Грузию (12,1 балла), Румынию (11,2 балла) и даже Италию (11,1 балла). Улучшились все компоненты индекса: финансовые знания, финансовое поведение и отношение к финансовым вопросам.

В то же время потенциал к росту остается значительным. Нынешний показатель — это лишь 58% от максимального значения в рамках исследования, который достигает 21 балл, и есть меньше минимального целевого уровня, рекомендованного ОЭСР (14 баллов).

Самый высокий уровень финансовой грамотности зафиксирован у украинцев в возрасте 25−34 года (12,7 балла) и 30−59 лет (12,6 балла).

Наименее финансово осведомленной является молодежь в возрасте 18−19 лет (10,1 балла) и люди старше 60 лет (11,6 балла).

Пол, образование. В Украине общий индекс финансовой грамотности не показал различия по полу — украинские мужчины и женщины одинаково осведомлены в финансовых вопросах (12,3 и 12,2 балла соответственно). Однако, существует прямая зависимость между уровнем финансовой грамотности и наличием образования: чем выше уровень образования, тем выше балл финансовой грамотности. Общий балл украинцев со средним специальным образованием (техникум) составляет 11,9 балла, с высшим образованием — 13,3 балла.

Увеличился разрыв в уровне финансовой грамотности между жителями сел и городов. Если в 2018 году индекс финансовой грамотности находился примерно на одном уровне, то сейчас у респондентов из города индекс составляет 12,6 балла, а из села — 11,8 балла.

Результаты недавно проведенного исследования в Украине, как и данные ОЭСР в разрезе других стран, подтверждают, что ускорить рост финансовой грамотности поможет пользование современными информационными технологиями. Разница в уровне финансовой осведомленности между пользователями и не пользователями составляет 2,5 балла (12,4 и 9,9 балла соответственно).

Также положительно влияет на повышение финансовых компетенций применение на практике финансовых знаний: пользование финансовыми услугами, контроль доходов и расходов, финансовое планирование, сбережения. К примеру, о пяти финансовых продуктов осведомлены около 80% украинцев.

Тенденции. Исследование показало, что украинцы больше сосредоточены на краткосрочных планах и расходовании, а не на сбережении средств. Уверенность в будущем пенсионном обеспечении чувствует каждый пятый украинец.

Население с наименьшими доходами больше рассчитывает на пенсию от государства, а с более высокими — на сбережения, продолжение трудовой деятельности даже после наступления пенсионного возраста или других источников финансирования. 79% украинцев считают, что детей должны учить распоряжаться своими деньгами в школе.

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