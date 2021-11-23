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НБУ выпустит новую монету 5 гривен (фото)

НБУ выпустит новую монету 5 гривен (фото)

Национальный банк выпустит новую монету номиналом в 5 гривен, посвященную одному из животных двенадцатилетнего восточного календаря.

Finance.ua как портал, который следит за тенденциями на валютном рынке Украины, узнал в НБУ подробности.

На аверсе монеты размещены: вверху – малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись полукругом УКРАЇНА; на зеркальном фоне, по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающий на тигра – символ года, под стрелкой – 2022; внизу слева надпись полукругом 5 ГРИВЕНЬ; на матовом фоне изображены стилизованные под украинскую вытынанку символы каждого времени года: снежинка (вверху), цветок (справа), ягода (внизу), листок (слева); логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (слева от символа кролика).


Скриншот: сайт НБУ

На реверсе монеты изображен стилизованный символ восточного календаря 2022 года – тигра, которого окружают по кругу стилизованные символы, присущие каждой поре года: снежинки (вверху справа), цветы (внизу справа), плоды (внизу слева), ветви (вверху слева).

Скриншот: сайт НБУ

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк напоминает, что выведенные из обращения монеты 1, 2 и 5 копеек можно обменять до 30 сентября 2022 года включительно. Отмечается, что монеты 1, 2 и 5 копеек не принимаются к оплате.

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По материалам Finance.UA
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