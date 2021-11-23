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Удаленная работа: 5 актуальных предложений на рынке труда

Удаленная работа: 5 актуальных предложений на рынке труда

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах и следит за рынком труда в Украине, узнал от сайта robota.ua о вакансиях с удаленным форматом занятости.

Technical Support Engineer в Uklon (Киев). Для достижения результатов кандидатам понадобятся: хорошие знания языка SQL, практический опыт использования основных операторов; опыт работы с одной из баз данных: MS SQL, PostgreSQL, MongoDM; умение структурно и понятно вести диалог в письменном и телефонном режимах; понимание разницы между протоколами HTTP и HTTPS, знание основных HTTP-запросов; аналитическое мышление, способность быстро выявить техническую проблему и идентифицировать следующие шаги для ее исправления.

Условия: 12-часовые ночные смены (21.00-9.00), несколько смен в месяц (с 9.00 до 21.00), в выходные и праздничные дни, 15 дней выходных в месяц; удаленная работа.

Графический ассистент (студент) в Mindy Teams (Николаев). Ожидания от претендентов: владение компьютером на уровне уверенного пользователя (требований к знанию графических редакторов нет); внимательность и усидчивость; желание обучаться и развиваться.

Предлагается: оплата с привязкой к $, а для лучших работников предусмотрены бонусы; возможность совмещать работу с учебой; перспективы профессионального развития, возможность стать тимлидом команды.

Копирайтер, рерайтер в Greative Mind (Киев). Международный медиа-продакшн открывает вакансию для удаленной работы и предлагает зарплату в размере 20 000 грн/мес. Работодатель заинтересован в привлечении специалиста, который любит копирайтерскую и рерайтерскую работу; с полуслова понимает поставленную задачу; любит смотреть сериалы, вдохновляется ими.

Предлагается: старт карьеры в медиа; обучение и поддержка дружного коллектива; возможность работать удаленно; график: вт-сб, выходные: вс и пн.

Технический редактор, корректор в Urban Business Academies (Киев). Пожелания к кандидатам: грамотность (отличное знание английского и русского языка); высшее филологическое или лингвистическое образование; внимательность, аккуратность, организованность, навыки командной работы.

Условия: работа дистанционно или в офисе; важно – желательно приезжать один раз в месяц в офис на собрание в г. Киев; предлагается интересная работа с возможностями профессиональной и творческой реализации; внутреннее обучение, поддержка и помощь специалистов; официальное оформление; комфортное вступление в должность; зарплата на испытательный срок (1 месяц) – 12 000 грн, 15 000 – со второго месяца.

Преподаватель английского языка в EnglishDom (Мариуполь). Идеальный преподаватель: хорошо знает и любит английский язык на уровне Upper-Intermediate и выше; имеет опыт преподавания/репетиторства от 1 года и выше; постоянно развивается и прокачивает свои скиллы; стремится научить и привести студента к результату.

Гарантируется: достойный уровень дохода, система бонусов; стабильная загрузка; гибкий график работы (полная/частичная занятость, утро/вечер, будни/выходные); удаленная работа (Skype); интерактивный учебник – разработаны аудио-, видеопрограммы обучения, реализована автопроверка домашнего задания, подготовка к уроку занимает всего 15 минут; поддержка личного куратора и менеджера по адаптации; тренинги, вебинары и обмен опытом с преподавателями Восточной Европы и native speakers; общение в community из 500+ учителей.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
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