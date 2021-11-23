Зарплаты учителей в 2022 году планируют повысить на 8%

Украина в 2022 году будет уделять приоритетное внимание расходам на образование, здравоохранение, оборону и безопасность. В частности, планируют поднять зарплаты учителям и стипендии студентам.
Об этом говорится в новом меморандуме с Международным валютным фондом.
В документе указано, что расходы на образование будут доведены до 7,3% ВВП. Таким образом, зарплаты учителей вырастут на 8%, а стипендии – на 50%.
Читайте также: Учителям пообещали 60 тысяч гривен – кто получит
В то же время повышение зарплат учителей предусмотрено еще в этом году, на это из бюджета выделили 108 миллиардов гривен. А в следующем году в МОН обещают повышение еще на 10% к зарплате.
Сколько будут зарабатывать (январь 2021 и декабрь 2021):
Зарплаты указаны для учителей, работающих 18 ч/неделю с учетом надбавок за престижность труда (5-30%) и за выслугу лет. Она составляет 10% для молодых специалистов и 20% – для других категорий.
Отметим, что в сентябре средняя зарплата педагогов составила 12 334 грн, а еще в апреле они получали 10 859 грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский объявил о создании новой авиакомпанииВчера, 12:01 - 2079 24
Скончался бывший мер Киева ОмельченкоВчера, 17:20 - 1337 10
Должникам за коммуналку начинают начислять процентыВчера, 16:02 - 4276 10
Украина до 2030 года вложит в развитие авиастроения 34 миллиарда – ШмыгальВчера, 16:32 - 366 4
Бизнес не сможет самостоятельно выбирать модель деятельности в «желтых» карантинных зонах – ЛяшкоВчера, 15:15 - 276 3
Должникам за коммуналку начинают начислять процентыВчера, 16:02 - 4276 10
Кому в Украине платят 100 тыс. грн в месяцВчера, 14:03 - 3117 2
Как изменится курс гривны к доллару к 2026 году: прогноз МВФВчера, 13:04 - 2262 1
Зеленский объявил о создании новой авиакомпанииВчера, 12:01 - 2079 24
ТОП-15 самых надежных банков на рынке Украины: рейтинг YoucontrolВчера, 21:08 - 1769
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза2 ч. назад - 61
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристамиПозавчера, 11:10 - 143
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 438
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1215 1
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1642 5