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Зарплаты учителей в 2022 году планируют повысить на 8%

Зарплаты учителей в 2022 году планируют повысить на 8%

Украина в 2022 году будет уделять приоритетное внимание расходам на образование, здравоохранение, оборону и безопасность. В частности, планируют поднять зарплаты учителям и стипендии студентам.

Об этом говорится в новом меморандуме с Международным валютным фондом.

В документе указано, что расходы на образование будут доведены до 7,3% ВВП. Таким образом, зарплаты учителей вырастут на 8%, а стипендии – на 50%.

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В то же время повышение зарплат учителей предусмотрено еще в этом году, на это из бюджета выделили 108 миллиардов гривен. А в следующем году в МОН обещают повышение еще на 10% к зарплате.

Сколько будут зарабатывать (январь 2021 и декабрь 2021):

  • молодой учитель - 4 859 грн / 5 265 грн;
  • учитель I категории – 6 061 грн / 6 567 грн;
  • учитель высшей категории – 6 461 грн / 7 001 грн.

Зарплаты указаны для учителей, работающих 18 ч/неделю с учетом надбавок за престижность труда (5-30%) и за выслугу лет. Она составляет 10% для молодых специалистов и 20% – для других категорий.

Отметим, что в сентябре средняя зарплата педагогов составила 12 334 грн, а еще в апреле они получали 10 859 грн.

По материалам Сегодня
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