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В Минцифры рассказали, когда заработает смена адреса регистрации в «Дії»

В Минцифры рассказали, когда заработает смена адреса регистрации в «Дії»

Министерство цифровой трансформации активно работает над расширением перечня услуг, доступных в приложении «Дія». В частности, в декабре украинцы смогут зарегистрировать место жительства онлайн.

Об этом сообщил руководитель по развитию электронных услуг у Минцифры Мстислав Баник в эфире телеканала «Дом».

«В декабре мы запускаем услугу по смене регистрации места жительства, то есть смены прописки. Она будет доступна по всей территории, в 1439 общинах Украины”, — сказал Баник.

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По его словам, ведомство также работает над запуском социальных услуг — субсидии, пенсионные удостоверения, пособия и т. д.

Кроме того, через «Дію» будет происходить и выплата 1000 грн вакцинированным украинцам. В этой связи Баник отметил, что Минцифры здесь будет выступать техническим реализатором, а принимать решение о выплате, переводить средства будет рабочая команда из представителей разных министерств и ведомств.

«Сейчас мы от рабочей группы ждем принятия подзаконных нормативных актов, которые точно определят, какой будет порядок предоставления услуги по выплате 1000 гривен. Но у нас уже был похожий опыт в прошлом году и этой весной по выплате 8 тыс. предпринимателям и наемным работникам. Я думаю, что что-то похожее будет и на этот раз», — объяснил представитель Минцифры.

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Он также сообщил, что министерство по всей Украине открывает пункты поддержки пользователей мобильного приложения «Дія», где украинцам помогают разобраться как с установкой программы, так и с получением необходимых документов. Около 800 таких центров уже предоставляют консультации.

«В основном их запускают в центрах массовой вакцинации. Есть множество людей, которые впервые устанавливают приложение, которым нужна подсказка — начиная с того, как зайти в Play Market или как авторизоваться. Несмотря на то, что у нас все понятно интуитивно, бывает так, что нужна помощь», — отметил Баник.

Многие люди, по его словам, сейчас сталкиваются с проблемами, связанными с генерацией сертификатов о вакцинации — это один из самых распространенных вопросов.

Представитель Минцифры отметил, что пункты поддержки будут открываться и в дальнейшем, однако точное их количество пока спрогнозировать сложно, потому что «все находится в пилотном режиме».

«Руководство на местах, на уровне областных, городских администраций, на уровне мэра принимают решение, где наибольший поток, где нужны консультации… Самое главное — что ЦПАУ тоже привлечены к этой работе, они работают в штатном режиме, и, соответственно, там также можно получать консультации», — подчеркнул Баник.

По материалам Укринформ
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