Работа без опыта за рубежом: сколько можно зарабатывать

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал, что не всегда зарубежные работодатели требуют наличия хоть какого-то опыта. Как свидетельствуют данные статистики портала grc.ua, 16% компаний готовы взять абсолютного новичка.
Топ-10 стран, заинтересованных в украинских работниках:
Кого чаще всего ищут
Сколько платят:
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Примерно каждый третий работодатель готов предложить украинскому специалисту зарплату на уровне 3000 долларов и выше.
Статистика по странам. Средний уровень компенсации:
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