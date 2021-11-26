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Работа без опыта за рубежом: сколько можно зарабатывать

Работа без опыта за рубежом: сколько можно зарабатывать

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал, что не всегда зарубежные работодатели требуют наличия хоть какого-то опыта. Как свидетельствуют данные статистики портала grc.ua, 16% компаний готовы взять абсолютного новичка.

Топ-10 стран, заинтересованных в украинских работниках:

  • на первой позиции находится Польша – 21% вакансий;
  • на втором месте Кипр (7%);
  • третье-четвертое место с одинаковыми показателями в 6% заняли Германия и Турция;
  • Китай (5%);
  • Таджикистан (5%);
  • Армения (4%);
  • США (4%);
  • ОАЭ (4%);
  • Южная Корея (4%).

Кого чаще всего ищут

  • на первой позиции в рейтинге открытых вакансий находится категория «начало карьеры, студенты» (18%);
  • на втором месте – «продажи» (17%);
  • завершает тройку сфера, без которой редко обходятся положительные рейтинги, – «информационные технологии, интернет, телекоммуникации». На «айтишников» приходится 13% вакансий;
  • административный персонал (9%);
  • рабочий персонал (6%);
  • маркетинг, реклама, PR (5%);
  • производство, сельское хозяйство (4%);
  • наука, образование (4%);
  • меньше всего повезло юристам (0,7%), специалистам по добыче сырья (0,3%), страхователям (0,3%) и работникам спортивных клубов, салонов красоты (0,3%).

Сколько платят:

  • от 29 300 до 50 800 грн готовы платить 47% работодателей;
  • 50 800-72 300 грн – 20%;
  • 72 300-93 800 грн – 12%;
  • 93 800-115 300 грн – 11%;
  • более 115 300 грн – 10%.

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Примерно каждый третий работодатель готов предложить украинскому специалисту зарплату на уровне 3000 долларов и выше.

Статистика по странам. Средний уровень компенсации:

  • Германия – 134 700 грн;
  • Кипр – 63 600 грн;
  • Армения – 38 900 грн;
  • Польша – 37 500 грн;
  • ОАЭ – 33 700 грн;
  • США – 32 700 грн;
  • Китай – 28 800 грн;
  • Южная Корея – 25 800 грн;
  • Таджикистан – 23 600 грн;
  • Турция – 18 300 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам Finance.UA
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