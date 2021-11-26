Работа без опыта за рубежом: сколько можно зарабатывать

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал, что не всегда зарубежные работодатели требуют наличия хоть какого-то опыта. Как свидетельствуют данные статистики портала grc.ua, 16% компаний готовы взять абсолютного новичка.

Топ-10 стран, заинтересованных в украинских работниках:

на первой позиции находится Польша – 21% вакансий;

на втором месте Кипр (7%);

третье-четвертое место с одинаковыми показателями в 6% заняли Германия и Турция;

Китай (5%);

Таджикистан (5%);

Армения (4%);

США (4%);

(4%); ОАЭ (4%);

(4%); Южная Корея (4%).

Кого чаще всего ищут

на первой позиции в рейтинге открытых вакансий находится категория «начало карьеры, студенты» (18%);

на втором месте – «продажи» (17%);

завершает тройку сфера, без которой редко обходятся положительные рейтинги, – «информационные технологии, интернет, телекоммуникации». На «айтишников» приходится 13% вакансий;

административный персонал (9%);

рабочий персонал (6%);

маркетинг, реклама, PR (5%);

производство, сельское хозяйство (4%);

наука, образование (4%);

меньше всего повезло юристам (0,7%), специалистам по добыче сырья (0,3%), страхователям (0,3%) и работникам спортивных клубов, салонов красоты (0,3%).

Сколько платят:

от 29 300 до 50 800 грн готовы платить 47% работодателей;

50 800-72 300 грн – 20%;

72 300-93 800 грн – 12%;

93 800-115 300 грн – 11%;

более 115 300 грн – 10%.

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Примерно каждый третий работодатель готов предложить украинскому специалисту зарплату на уровне 3000 долларов и выше.

Статистика по странам. Средний уровень компенсации:

Германия – 134 700 грн;

Кипр – 63 600 грн;

Армения – 38 900 грн;

Польша – 37 500 грн;

ОАЭ – 33 700 грн;

– 33 700 грн; США – 32 700 грн;

– 32 700 грн; Китай – 28 800 грн;

Южная Корея – 25 800 грн;

Таджикистан – 23 600 грн;

Турция – 18 300 грн.

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