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Как локдаун изменил тенденции Черной пятницы (инфографика)

Как локдаун изменил тенденции Черной пятницы (инфографика)

Finance.ua как портал, котрый следит за тенденциями на потребительском рынке Украины, узнал, как локдаун повлиял на проведение Black Friday и какие категории товаров в топе среди запланированных покупок конце ноября.

Магазины, сайты, реклама по телевизору и радио переполнена предложениями о высоких скидках. Каждый год по всему миру Черная пятница символизирует
ажиотаж и повышенный спрос на покупку. Согласно опросу, проведенному исследовательской компанией Gradus Research /Gradus_news_23.11.pdf 17 ноября 2021, в этом году появилось несколько интересных тенденций.

Покупать или нет? Исследователи выяснили, что доля тех, кто намерен делать покупки в Черную пятницу, сократилась до 30%. В прошлом году желающих пойти на шопинг в этот день было чуть больше – 35%. Однако несмотря на это отношение в целом к такому маркетинговому ходу как “Черная пятница” улучшилось – увеличилась доля тех, кто считает, что цены все же снижаются: 35% в 2021 (против 21% в 2020). Вероятнее всего, это индикатор снижения доходов украинцев и нестабильности ситуации в социуме из-за локдауна.

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Покупки. В этом году опрошенные жители Украины констатировали, что “потребительская корзина” немного изменилась, сравнивая с прошлым. На первое место вышла покупка одежды и обуви – 45%, на втором – техника, которая значительно снизила процент – 38,% против 48,% в прошлом году. Категория “техника” – одна из самых востребованных для покупок в Black Friday.

Исследователи утверждают, что вероятнее всего, за последние полтора года локдауна люди купили все необходимое, в том числе и для дистанционной работы. В Черную пятницу обычно покупают телефоны, планшеты, наушники. Именно поэтому планы на покупку техники в этом году ниже, чем в прошлом году. А вот с одеждой ситуация иная – появилась возможность выходить в свет, открылись заведения, и в том числе многие компании вышли работать в офисы снова.

Где и как разумно покупать в интернете

Интересно, что по результатам исследования добавилось количество желающих приобрести книги и канцелярию – в 2020 эта цифра была 6%, а в 2021 – 11%.

Где делать покупки? 67% декларируют покупку в онлайне, и лишь 39% собираются пойти в офлайновые магазины.

Интересно, что среди всех сайтов-ритейлеров и платформ опрошенные больше всего доверяют украинским сайтам – 80%. На втором месте известные китайские сайты – 44%. Далее сайты Европы – 20% и США – 14%.

По материалам Finance.UA
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