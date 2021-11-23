Как локдаун изменил тенденции Черной пятницы (инфографика)

Finance.ua как портал, котрый следит за тенденциями на потребительском рынке Украины, узнал, как локдаун повлиял на проведение Black Friday и какие категории товаров в топе среди запланированных покупок конце ноября.

Магазины, сайты, реклама по телевизору и радио переполнена предложениями о высоких скидках. Каждый год по всему миру Черная пятница символизирует

ажиотаж и повышенный спрос на покупку. Согласно опросу, проведенному исследовательской компанией Gradus Research /Gradus_news_23.11.pdf 17 ноября 2021, в этом году появилось несколько интересных тенденций.

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Покупать или нет? Исследователи выяснили, что доля тех, кто намерен делать покупки в Черную пятницу, сократилась до 30%. В прошлом году желающих пойти на шопинг в этот день было чуть больше – 35%. Однако несмотря на это отношение в целом к такому маркетинговому ходу как “Черная пятница” улучшилось – увеличилась доля тех, кто считает, что цены все же снижаются: 35% в 2021 (против 21% в 2020). Вероятнее всего, это индикатор снижения доходов украинцев и нестабильности ситуации в социуме из-за локдауна.

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Покупки. В этом году опрошенные жители Украины констатировали, что “потребительская корзина” немного изменилась, сравнивая с прошлым. На первое место вышла покупка одежды и обуви – 45%, на втором – техника, которая значительно снизила процент – 38,% против 48,% в прошлом году. Категория “техника” – одна из самых востребованных для покупок в Black Friday.

Исследователи утверждают, что вероятнее всего, за последние полтора года локдауна люди купили все необходимое, в том числе и для дистанционной работы. В Черную пятницу обычно покупают телефоны, планшеты, наушники. Именно поэтому планы на покупку техники в этом году ниже, чем в прошлом году. А вот с одеждой ситуация иная – появилась возможность выходить в свет, открылись заведения, и в том числе многие компании вышли работать в офисы снова.

Интересно, что по результатам исследования добавилось количество желающих приобрести книги и канцелярию – в 2020 эта цифра была 6%, а в 2021 – 11%.

Где делать покупки? 67% декларируют покупку в онлайне, и лишь 39% собираются пойти в офлайновые магазины.

Интересно, что среди всех сайтов-ритейлеров и платформ опрошенные больше всего доверяют украинским сайтам – 80%. На втором месте известные китайские сайты – 44%. Далее сайты Европы – 20% и США – 14%.