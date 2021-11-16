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Что подорожает в декабре - мнение эксперта

Что подорожает в декабре - мнение эксперта

В Украине до конца этого года овощи борщевого набора подорожают на 20−30%. Такое мнение высказал исполнительный директор «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин.

«Рост цен будет на борщевой набор. У нас, как правило, между летними и зимними ценами разница в 40−50%. Поэтому я думаю, что к концу этого года на 20−30% борщевой набор вырастет в стоимости», — рассказал Пендзин.

По его словам, дорожать будут наиболее дешевые продукты, потому что они сейчас имеют повышенный спрос среди украинцев.

«С 1 декабря мы получим плюс 500 грн к минимальной заработной плате. Работодатель не из собственного кармана будет повышать. Поэтому все это ляжет в цену товара. С одной стороны, мы будем иметь повышение спроса, а с другой — увеличение расходов на производство. Поэтому декабрь будет месяцем роста цен. Перед праздниками у нас, как правило, появляется ажиотажный спрос, особенно на продовольственную группу», — отметил Пендзин.

Потребительские цены в октябре этого года в Украине выросли на 10,9% в годовом измерении (к октябрю прошлого года), упав ниже показателя в 11% месяцем ранее.

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1% (в годовом выражении подорожание на 13,6%). Больше всего (на 10,6%) в октябре подорожали овощи. На 4,0−1,1% за месяц выросли цены на сало, хлеб, молоко и молочные продукты, масло, продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, яйца. В то же время на 6,6−1,6% подешевели фрукты, сахар, подсолнечное масло.

По материалам УНН
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