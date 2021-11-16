Водителям рассказали, чего ждать от цен на автогаз в ближайшее время

Водителям рассказали, чего ждать от стоимости автогаза в ближайшее время.

Об этом в комментарии для Auto-Consulting сказал директор специальных проектов в НТЦ «Психея», профессор Геннадий Рябцев.

С конца сентября, по данным Консалтинговой группы А-95, средняя цена сжиженного автомобильного газа на АЗС выросла на 2 грн. Но рост цен на автогаз начался еще раньше. В июле он стоил в районе 15 грн/л, а в январе этого года — чуть больше 12 грн/л. То есть меньше, чем за год цена газа поднялась на целых 7 грн/л.

Так, по информации Рябцева, спрос на сжиженный газ действительно вырос в связи с началом отопительного сезона. И его активно используют как котельное топливо и в Польше, и в Турции. В результате, поставки газа из России и Беларуси в большей степени были переориентированы на эти и другие европейские страны. Кроме того, из-за подорожания природного газа вырос неавтомобильный спрос на сжиженный нефтяной газ в самой Украине. Таким образом, у нас сформировался ситуативный дефицит СУГ.

С другой стороны, автомобилисты меньше используют сжиженный газ в холодное время. К тому же увеличились поставки СУГ из Казахстана. Более того, по информации Рябцева, после того как в Украине цены на газ поднялись, мы стали «премиальным рынком», и к нам уже начали поставлять газ из Польши. При цене, которая сегодня у нас существует, — это выгодно.

Поскольку продукта стало достаточно, а спрос на него в Украине уже не увеличивается, Рябцев прогнозирует, что цены должны стабилизироваться. А через несколько месяцев они могут даже упасть, вернувшись до уровня 17 грн/л. Эксперт не видит каких-либо объективных причин или даже форс-мажорных обстоятельств, которые привели бы к дальнейшему росту цен на СУГ в ближайшие месяцы. Не говоря уже о резком их скачке.