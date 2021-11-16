Finance.ua как портал, который следит за рынком труда в Украине и не только, узнал, сколько украинцев готовы к переезду из-за работы.
Как говорят данные кадрового портала grc.ua, 21% всех кандидатов, которые зарегистрировали резюме, готовы к переезду при условии высокой заработной платы, больших карьерных возможностей и улучшения жилищных условий.
Средняя компенсация, ради которой украинцы готовы сменить место жительства внутри страны, – около 30 тыс. грн.
Если говорить о переезде за границу, – тогда средний уровень компенсации, который мотивирует сменить страну, составляет почти 110 тыс. грн.
Сферы трудоустройства:
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Инфографика: grc.ua
Опыт работы:
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