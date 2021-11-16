Finance.ua как портал, который следит за рынком труда в Украине и не только, узнал, сколько украинцев готовы к переезду из-за работы.

Как говорят данные кадрового портала grc.ua, 21% всех кандидатов, которые зарегистрировали резюме, готовы к переезду при условии высокой заработной платы, больших карьерных возможностей и улучшения жилищных условий.

Средняя компенсация, ради которой украинцы готовы сменить место жительства внутри страны, – около 30 тыс. грн.

Если говорить о переезде за границу, – тогда средний уровень компенсации, который мотивирует сменить страну, составляет почти 110 тыс. грн.

Сферы трудоустройства:

самыми мобильными являются представители ІТ-среды. Так, 42% кандидатов из сферы ІТ готовы сменить не только город, но и страну проживания. Чаще всего ІТ-специалисты рассматривают вакансии на Кипре (13%), в Чехии (12%), Германии (10%), странах Балтии (10%), США (9%) и странах Скандинавии (8%);

на втором месте по активности поисков вакансий, которые предлагают переезд, специалисты по продажам. Работники этой сферы больше настроены на переезд внутри страны (подавляющее большинство мечтает переехать из регионов в Киев), но часть специалистов открыта для предложений из-за рубежа (15% от всех кандидатов, которые зарегистрировали резюме в категории «Продажи»);

Читайте также: ТОП-5 вещей, которые не стоит забывать во время поиска работы

третью строчку среди кандидатов, которые больше всего открыты к вакансиям, предлагающим переезд, занимают студенты и молодежь. Интересно, что студенты, так же, как и ІТ-специалисты, готовы к переезду за границу. Почти 40% украинской молодежи готовы рассмотреть предложение о переезде в другую страну. Чаще всего это предложения работы в Польше (12%), Чехии (10%) и Германии (8%);

также в пятерку профсфер, чьи представители наиболее активно откликаются на предложения работы с переездом, входят «Высший менеджмент» и «Производство, сельское хозяйство».



Инфографика: grc.ua

Опыт работы:

более склонны к переезду профессионалы с опытом работы более 6 лет (66%);

на втором месте по готовности сменить место жительства – молодые специалисты и вчерашние студенты без опыта работы (16%);

женщины менее склонны к смене места жительства из-за работы, чем мужчины (48% против 62%) и обычно ожидают более низкую заработную плату. Так, средняя компенсация, на которую рассчитывает женщина во время переезда, составляет около 25 тыс. грн, тогда как мужчины ожидают на сумму от 32 тыс. грн;

также специалисты в возрасте от 18 до 40 лет более склонны к переезду (64%), тогда как кандидаты из других возрастных групп предпочитают не менять место жительства из-за работы;

лишь 24% соискателей в возрасте 40-50 лет согласны на переезд из-за работы, в возрасте от 50 до 60 лет – лишь 10% кандидатов ищут работу в другом регионе. Среди кандидатов в возрасте 60+ лишь 2% готовы к переезду.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.