Кому в Украине платят 100 тыс. грн в месяц

В Украине самую большую зарплату (среди открытых данных кадровых порталов) предлагают информационному директору. Такой специалист может зарабатывать около 100 тыс. грн.
На втором месте по размеру вознаграждения оказались IT-специалисты. Это следует из данных крупного кадрового портала.
При этом средняя зарплата по стране составляет всего лишь 14,8 тыс. грн. Также стоит отметить, что предложения по заработным платам в Киеве и других регионах существенно отличаются.
Самые высокооплачиваемые вакансии:
Следует отметить, что спрос, а именно количество предложений от работодателей несколько отличается от рейтинга зарплат. Больше всего вакансий предлагают в сфере Розничная торговля – 32 тыс. объявлений, Транспорт и логистика – 24 тыс., Строительство – 18 тыс. объявлений.
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