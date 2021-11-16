Кому в Украине платят 100 тыс. грн в месяц

В Украине самую большую зарплату (среди открытых данных кадровых порталов) предлагают информационному директору. Такой специалист может зарабатывать около 100 тыс. грн.

На втором месте по размеру вознаграждения оказались IT-специалисты. Это следует из данных крупного кадрового портала.

При этом средняя зарплата по стране составляет всего лишь 14,8 тыс. грн. Также стоит отметить, что предложения по заработным платам в Киеве и других регионах существенно отличаются.

Самые высокооплачиваемые вакансии:

Информационный директор – 100 тыс. грн. Это специалист, который занимает должность в высшем руководстве компании и отвечает за работу всех информационных систем.

Программисты – около 65 тыс. грн. В столице зарплата может достигать и более 80 грн. Согласно данным статистики, больше всего зарабатывают те специалисты, которые владеют языком программирования C++.

Медиабайеры – 45 тыс. грн. Специалисты, которые закупают площадки и размещают рекламу в медиа, оказались на третьей ступеньке по уровню заработной платы. Зарплата в столице превышает 50 тыс. грн.

Национальный менеджер – 39 тыс. грн. Это специалист, который возглавляет отделение международной компании в стране. В его обязанности часто также входит и расширение.

Директор по маркетингу – 37,5 тыс. грн. В Киеве такой специалист в среднем зарабатывает 45 тыс. грн. В компании он отвечает за продвижение продукции.

Следует отметить, что спрос, а именно количество предложений от работодателей несколько отличается от рейтинга зарплат. Больше всего вакансий предлагают в сфере Розничная торговля – 32 тыс. объявлений, Транспорт и логистика – 24 тыс., Строительство – 18 тыс. объявлений.