ТОП-5 самых дорогих и ТОП-10 популярных покупок на «Черную пятницу» (инфографика)

Интернет-продавец Розетка рассказал о самых популярных товарах во время «Черной пятницы».

ТОП- покупок за с 2016—2020:

лампы;

мобильные телефоны;

подгузники;

наушники;

стиральные вещества;

детское пюре и смеси.

По информации компании, пандемия коронавируса Covid-19 внесла коррективы в топ-покупок в «Черную пятницу». В 2020-м появились категории «детские конструкторы». Маркетологи предположили, что родители стали проводить больше времени с детьми дома.



Вячеслав Чечеткин, основатель Rozetka заявил: «Например, в 2016 самой популярной категорией товаров были лампы) За ними шли мобильные телефоны и подгузники. В 2020 пандемия скорректировала список. На первом месте был корм для кошек, на втором — шампанское, а на третьем — средства для стирки. А на маркетплейсе 8 из топ-10 самых популярных товаров — маски, респираторы и пульсоксиметры. Всего мы продаем 11 миллионов товаров в 4500 категориях, а в 2020-м в первый день скидок были побиты „все рекорды посещаемости“ — 5,6 млн человек зашли на сайт компании».