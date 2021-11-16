ТОП-5 самых дорогих и ТОП-10 популярных покупок на «Черную пятницу» (инфографика)

Интернет-продавец Розетка рассказал о самых популярных товарах во время «Черной пятницы».
ТОП- покупок за с 2016—2020:
По информации компании, пандемия коронавируса Covid-19 внесла коррективы в топ-покупок в «Черную пятницу». В 2020-м появились категории «детские конструкторы». Маркетологи предположили, что родители стали проводить больше времени с детьми дома.
Вячеслав Чечеткин, основатель Rozetka заявил: «Например, в 2016 самой популярной категорией товаров были лампы) За ними шли мобильные телефоны и подгузники. В 2020 пандемия скорректировала список. На первом месте был корм для кошек, на втором — шампанское, а на третьем — средства для стирки. А на маркетплейсе 8 из топ-10 самых популярных товаров — маски, респираторы и пульсоксиметры. Всего мы продаем 11 миллионов товаров в 4500 категориях, а в 2020-м в первый день скидок были побиты „все рекорды посещаемости“ — 5,6 млн человек зашли на сайт компании».
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