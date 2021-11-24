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Samsung подтвердила выпуск Galaxy Watch5, Galaxy Buds Live2 и других устройств в 2022 году

Samsung подтвердила выпуск Galaxy Watch5, Galaxy Buds Live2 и других устройств в 2022 году

Согласно информации The Elec, компания Samsung Electronics недавно поделилась своим бизнес-планом на 2022 год примерно с 30 основными партнёрами.

Технологический гигант поставил цель увеличить свои мощности по производству планшетов, ноутбуков и носимых устройств (наушников и умных часов) на 6%, 9% и более чем на 35% соответственно в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

Samsung нацелена на отгрузку 34 миллионов планшетов Galaxy Tab, 7,4 миллиона единиц Galaxy Book, 19 миллионов единиц Galaxy Watch и 23 миллиона единиц Galaxy Bud. Вот приблизительная разбивка цифр, предоставленных компанией.

В этом документе Samsung официально подтвердила подготовку преемников популярных устройств, таких как Galaxy Buds Pro, Buds Live, Galaxy Watch4 и серии Galaxy Book Pro. Из этих устройств Galaxy Buds Live самые старые и были выпущены в третьем квартале 2020 года.

По материалам iXBT.com
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