Samsung подтвердила выпуск Galaxy Watch5, Galaxy Buds Live2 и других устройств в 2022 году

Согласно информации The Elec, компания Samsung Electronics недавно поделилась своим бизнес-планом на 2022 год примерно с 30 основными партнёрами.
Технологический гигант поставил цель увеличить свои мощности по производству планшетов, ноутбуков и носимых устройств (наушников и умных часов) на 6%, 9% и более чем на 35% соответственно в 2022 году по сравнению с 2021 годом.
Samsung нацелена на отгрузку 34 миллионов планшетов Galaxy Tab, 7,4 миллиона единиц Galaxy Book, 19 миллионов единиц Galaxy Watch и 23 миллиона единиц Galaxy Bud. Вот приблизительная разбивка цифр, предоставленных компанией.
В этом документе Samsung официально подтвердила подготовку преемников популярных устройств, таких как Galaxy Buds Pro, Buds Live, Galaxy Watch4 и серии Galaxy Book Pro. Из этих устройств Galaxy Buds Live самые старые и были выпущены в третьем квартале 2020 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев хотят «привязать» к телефонным номерам: в Раде объяснили, для чего это нужно10 ч. назад - 2355 9
Тысяча гривен за вакцинацию: достанется ли она пенсионерам в селах11 ч. назад - 824 5
Увеличение штрафов за превышение скорости не дало ожидаемого эффекта3 ч. назад - 780 3
Запуск первого за десять лет украинского спутника переносится на январь — Шмыгаль15 ч. назад - 205 2
Какие специалисты нужны Харькову: обзор рынка труда (инфографика)Вчера, 17:03 - 747 2
Бизнес по всему миру может потерять триллионы долларов: кто и почему пострадает16 ч. назад - 2672
Как защитить свои деньги от инфляции: советы от экспертов Forbes13 ч. назад - 2530
Украинцев хотят «привязать» к телефонным номерам: в Раде объяснили, для чего это нужно10 ч. назад - 2355 9
Кому не подойдет ФЛП: украинцы не спешат становиться самозанятыми9 ч. назад - 2195
Сколько платить за газ, если в квартире нет счетчика12 ч. назад - 1619 1
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глазаПозавчера, 10:16 - 459
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 197
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 579 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1361 1
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1761 5