Топ-10 мировых лидеров среди городских авто (инфографика)

Finance.ua, как портал заботящийся о ваших кошельках, узнал, что самым востребованным представителем класса субкомпактных городских автомобилей (класс В) по итогам тех же 8 месяцев 2021-го стал хэтчбек Toyota Yaris. Его продажи достигли почти полмиллиона по всему миру.

По данным Auto.ria, самый популярный кроссовер в мире Toyota RAV4 с января по август купили чуть более 265 тыс. новых владельцев.

Также в тройку лидеров в классе В вошли модели Volkswagen Polo и Kia Rio.

Десятка самых популярных городских авто на мировом рынке выглядит таким образом:

Toyota Yaris – 422,86 тыс. ед.;

Volkswagen Polo – 237,31 тыс. ед.;

Kia Rio – 174,78 тыс. ед.;

Renault Clio – 173,51 ед.;

Peugeot 208 – 160,61 тыс. ед.;

Dacia Sandero – 143,11 тыс. ед.;

Honda N-Box – 140,79 тыс. ед.;

Opel Corsa – 138,94 тыс. ед.;

Maruti Suzuki Swift – 133,13 тыс. ед.;

Hyundai i20 – 124,7 тыс. ед.

Справка Finance.ua:

в январе-октябре этого года продажи грузовой, коммерческой и специальной техники достигли показателя 12,5 тыс., что на 39% превышает число сделок за тот же период 2020-го;

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