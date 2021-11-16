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Топ-10 мировых лидеров среди городских авто (инфографика)

Топ-10 мировых лидеров среди городских авто (инфографика)

Finance.ua, как портал заботящийся о ваших кошельках, узнал, что самым востребованным представителем класса субкомпактных городских автомобилей (класс В) по итогам тех же 8 месяцев 2021-го стал хэтчбек Toyota Yaris. Его продажи достигли почти полмиллиона по всему миру.

По данным Auto.ria, самый популярный кроссовер в мире Toyota RAV4 с января по август купили чуть более 265 тыс. новых владельцев.

Также в тройку лидеров в классе В вошли модели Volkswagen Polo и Kia Rio.

Десятка самых популярных городских авто на мировом рынке выглядит таким образом:

  • Toyota Yaris – 422,86 тыс. ед.;
  • Volkswagen Polo – 237,31 тыс. ед.;
  • Kia Rio – 174,78 тыс. ед.;
  • Renault Clio – 173,51 ед.;
  • Peugeot 208 – 160,61 тыс. ед.;
  • Dacia Sandero – 143,11 тыс. ед.;
  • Honda N-Box – 140,79 тыс. ед.;
  • Opel Corsa – 138,94 тыс. ед.;
  • Maruti Suzuki Swift – 133,13 тыс. ед.;
  • Hyundai i20 – 124,7 тыс. ед.

Справка Finance.ua:

  • в январе-октябре этого года продажи грузовой, коммерческой и специальной техники достигли показателя 12,5 тыс., что на 39% превышает число сделок за тот же период 2020-го;

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По материалам Finance.UA
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