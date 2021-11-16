Топ-10 мировых лидеров среди городских авто (инфографика)

Finance.ua, как портал заботящийся о ваших кошельках, узнал, что самым востребованным представителем класса субкомпактных городских автомобилей (класс В) по итогам тех же 8 месяцев 2021-го стал хэтчбек Toyota Yaris. Его продажи достигли почти полмиллиона по всему миру.
По данным Auto.ria, самый популярный кроссовер в мире Toyota RAV4 с января по август купили чуть более 265 тыс. новых владельцев.
Также в тройку лидеров в классе В вошли модели Volkswagen Polo и Kia Rio.
Десятка самых популярных городских авто на мировом рынке выглядит таким образом:
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