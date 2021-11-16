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Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами

Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами

Компания Джефа Безоса Blue Origin запланировала совершить 9 декабря суборбитальный полет на ракете New Shepard, в котором примут участие шесть космических туристов.

Об этом говорится в заявлении компании.

«Blue Origin объявила состав экипажа предстоящей 19-й миссии ракеты New Shepard 9 декабря, в него войдут два почетных гостя и четыре коммерческих туриста», — говорится в сообщении.

Как отмечается, среди почетных гостей – американский телеведущий с шоу Good Morning America Майкл Страхан и Лора Шепард Чарчлі, старшая дочь первого американца, который совершил суборбитальный космический полет Алана Шепарда.

Вместе с ними полетят филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его жена Кэмерон Бесс.

Напомним, 20 июля компания Blue Origin запустила первый пилотируемый суборбитальный полет ракетной системы New Shepard с американским миллиардером Джеффом Безосом, а также тремя космическими туристами на борту.

13 октября состоялся последний суборбитальный полет на ракете New Shepard. Компания Blue Origin запустила в космос 90-летнего туриста Уильяма Шатнера на борту ракеты NS-18, а также других трех туристов – Одри Пауэрс – вице-президент по вопросам миссионерских и полетных операций Blue Origin, Крис Бошуйзен – бывший инженер NASA и Глен де Врис, соучредитель фирмы-разработчика программного обеспечения Medidata.

Blue Origin – одна из трех компаний, ставших первопроходцами в новой эре космического туризма, компании SpaceX и Virgin Galactic в последнее время также отправляют гражданских лиц в космос.

По материалам Укринформ
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