Инвестиции – все, приложение – одно. «Минфин» и Dragon Capital готовят к запуску уникальный продукт

Основатели сайта №1 для инвесторов «Минфин» при поддержке инвестиционной компании Dragon Capital готовят к запуску новое мобильное приложение для инвестиций – Multi Invest. Старт намечен на первый квартал 2022 года. Впрочем, уже сейчас можно подписаться на новости приложения и получить специальные условия для первых пользователей.
Разработчики Multi Invest говорят, что это – уникальный продукт для рынка Украины, цель которого сделать инвестиции понятными и доступными для всех.
Что предлагает Multi Invest
Функционал приложения позволит:
«Мы живем в то время, когда инвестировать – чуть ли не единственный способ не терять деньги, – считает Константин Вайсман, Head of Fintech компании Treeum, управляющей сайтом minfin.com.ua. – Если раньше ставки по депозитам были достаточно высоки, сейчас по гривневым депозитам они составляют в среднем 8,6% и едва перекрывают инфляцию на уровне 11%. Это заставляет людей искать новые комбинации вложений и расширять свой набор инвестиционных инструментов».
Как свидетельствуют данные Института Геллапа, 56% американцев держат средства в акциях разных компаний. По Украине такой статистики не существует, но процент тех, кто инвестирует на фондовом рынке, точно меньше 1%. Поэтому разработчики решили создать продукт для максимально широкой аудитории.
«Для того чтобы сделать инвестиции доступными каждому, мы устранили всю офлайн-составляющую Multi Invest – посещение офиса брокера, общение с менеджерами, бумажные договоры.
Как следствие, приложение объединит все ключевые виды инвестиций, которые можно осуществлять в телефоне: от консервативных гособлигаций до популярных криптовалют. Украинцы готовы вкладываться в эти инструменты, но их отталкивает сложный процесс открытия брокерских счетов и высокие комиссии», – говорит Сергей Виндерских, Head of Fintech Product в Treeum, соучредитель minfin.com.ua.
Главное преимущество для пользователей – приложение собрало в себе все инвестиционные решения. Вы сможете вкладываться в акции, фонды, гособлигации, криптовалюты на одной площадке. Больше не нужно держать в смартфоне разные программы или прыгать с сайта на сайт. Порог входа для инвестиций стартует с 1 тысячи гривен.
Перейти на сайт Multi Invest 🧐
Сайт minfin.com.ua принадлежит украинской продуктовой fintech компании Treeum, мажоритарным акционером которой с декабря 2020 является ведущая инвестиционная компания Dragon Capital.
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