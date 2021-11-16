0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 233 0

Инвестиции – все, приложение – одно. «Минфин» и Dragon Capital готовят к запуску уникальный продукт

Основатели сайта №1 для инвесторов «Минфин» при поддержке инвестиционной компании Dragon Capital готовят к запуску новое мобильное приложение для инвестиций – Multi Invest. Старт намечен на первый квартал 2022 года. Впрочем, уже сейчас можно подписаться на новости приложения и получить специальные условия для первых пользователей.

Разработчики Multi Invest говорят, что это – уникальный продукт для рынка Украины, цель которого сделать инвестиции понятными и доступными для всех.

Что предлагает Multi Invest

Функционал приложения позволит:

  • Покупать гособлигации. Одолжить государству деньги, пожалуй, никогда не было столь просто. А за это вы получите 12% годовых без налогов и комиссий.
  • Вкладываться в фонды. Это когда покупаешь один фонд, а инвестируешь сразу в десятки компаний.
  • Приобрести криптовалюту. Bitcoin, Ethereum и другие популярные альтокины, представленные на рынке, станут вашими без лишних усилий.
  • Инвестировать в акции иностранных компаний. Вы сможете буквально в несколько тапов покупать акции любимых брендов.

«Мы живем в то время, когда инвестировать – чуть ли не единственный способ не терять деньги, – считает Константин Вайсман, Head of Fintech компании Treeum, управляющей сайтом minfin.com.ua. – Если раньше ставки по депозитам были достаточно высоки, сейчас по гривневым депозитам они составляют в среднем 8,6% и едва перекрывают инфляцию на уровне 11%. Это заставляет людей искать новые комбинации вложений и расширять свой набор инвестиционных инструментов».

Как свидетельствуют данные Института Геллапа, 56% американцев держат средства в акциях разных компаний. По Украине такой статистики не существует, но процент тех, кто инвестирует на фондовом рынке, точно меньше 1%. Поэтому разработчики решили создать продукт для максимально широкой аудитории.

«Для того чтобы сделать инвестиции доступными каждому, мы устранили всю офлайн-составляющую Multi Invest – посещение офиса брокера, общение с менеджерами, бумажные договоры.

Как следствие, приложение объединит все ключевые виды инвестиций, которые можно осуществлять в телефоне: от консервативных гособлигаций до популярных криптовалют. Украинцы готовы вкладываться в эти инструменты, но их отталкивает сложный процесс открытия брокерских счетов и высокие комиссии», – говорит Сергей Виндерских, Head of Fintech Product в Treeum, соучредитель minfin.com.ua.

Главное преимущество для пользователей – приложение собрало в себе все инвестиционные решения. Вы сможете вкладываться в акции, фонды, гособлигации, криптовалюты на одной площадке. Больше не нужно держать в смартфоне разные программы или прыгать с сайта на сайт. Порог входа для инвестиций стартует с 1 тысячи гривен.

Перейти на сайт Multi Invest 🧐

Справка Finance.ua

Сайт minfin.com.ua принадлежит украинской продуктовой fintech компании Treeum, мажоритарным акционером которой с декабря 2020 является ведущая инвестиционная компания Dragon Capital.

  • minfin.com.ua – сайт для инвесторов №1 в Украине, согласно данным Kantar Media и SimilarWeb. «Минфин» публикует статьи о вложениях денег, курсах валют, а также данные о банках и их продуктах. Сайт помогает разобраться в теме инвестирования, сравнить и выбрать инструменты для вложения денег.
  • Dragon Capital – одна из крупнейших групп компаний в Украине, работающая в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Компания имеет многолетний успешный опыт прямых инвестиций в ведущих производителей товаров и поставщиков услуг в Украине, а также знаковые проекты жилой и коммерческой недвижимости.
По материалам Минфин.com.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.