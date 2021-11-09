Депозит в необанке: на что обратить внимание

Необанк — это финтех-компания, которая предоставляет банковские услуги в цифровом формате и не имеет в своем составе сети традиционных банковских отделений.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал об особенностях открытия депозита в необанке.
Как пишет ФинКульт, необанки — это финтех-проекты, которые работают на базе классических банков и предоставляют услуги исключительно в сети Интернет. Он недоступен даже через компьютер, а пользоваться им можно только через мобильное приложение.
«Необанки называют: виртуальным, цифровым банком и банком-челенджером. Это абсолютно новый, основанный на новых технологических платформах финтех-проект, который отличается от инфраструктуры традиционных банков более высоким качеством обслуживания клиентов и их поддержкой. В Украине по состоянию на сегодня насчитывается семь „банков в смартфоне“, которые предоставляют возможность совершать операции онлайн, не выходя из дома или офиса», — сказано в сообщении.
Если вы намерены воспользоваться услугами необанка, узнайте, на лицензии какого традиционного банка он работает:
«Помните, что гарантии Фонда распространяются на вклады физических лиц, в том числе ФЛП, которые размещены в банках-участниках Фонда гарантирования. Возмещению подлежат вклады, открытые как в отделении банка-участника Фонда, так и через его онлайн-сервисы», — подчеркнули в ФинКульте.
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