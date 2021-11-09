Депозит в необанке: на что обратить внимание

Необанк — это финтех-компания, которая предоставляет банковские услуги в цифровом формате и не имеет в своем составе сети традиционных банковских отделений.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал об особенностях открытия депозита в необанке.

Как пишет ФинКульт, необанки — это финтех-проекты, которые работают на базе классических банков и предоставляют услуги исключительно в сети Интернет. Он недоступен даже через компьютер, а пользоваться им можно только через мобильное приложение.

«Необанки называют: виртуальным, цифровым банком и банком-челенджером. Это абсолютно новый, основанный на новых технологических платформах финтех-проект, который отличается от инфраструктуры традиционных банков более высоким качеством обслуживания клиентов и их поддержкой. В Украине по состоянию на сегодня насчитывается семь „банков в смартфоне“, которые предоставляют возможность совершать операции онлайн, не выходя из дома или офиса», — сказано в сообщении.

Если вы намерены воспользоваться услугами необанка, узнайте, на лицензии какого традиционного банка он работает:

информация о банке находится на сайте необанка или в договоре. Читайте внимательно текст договора и обращайте внимание, на каких условиях вы доверяете свои деньги выбранному учреждению;

помните, если вы имеете депозит в традиционном банке, а также два карточных счета в необанке, который является его онлайн-продуктом — это означает, что у вас три вклада в одном банке. В случае признания банка неплатежеспособным, остатки средств на всех ваших счетах будут суммированы вы получите возмещение не больше предельной суммы. На сегодня сумма предельного размера возмещения не может быть меньше 200 тыс. грн, независимо от количества счетов в одном банке;

чтобы быть уверенным в безопасности своих средств, перед подписанием депозитного договора обязательно проверьте, действительно ли банк является участником Фонда гарантирования вкладов.

«Помните, что гарантии Фонда распространяются на вклады физических лиц, в том числе ФЛП, которые размещены в банках-участниках Фонда гарантирования. Возмещению подлежат вклады, открытые как в отделении банка-участника Фонда, так и через его онлайн-сервисы», — подчеркнули в ФинКульте.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада Украины планирует увеличить размер максимальной суммы гарантированного возмещения: сначала до 400 тыс. грн, а с 1 января 2023 г. — до 600 тыс. грн. Сейчас эта сумма составляет 200 тыс. грн;

иногда банки во время открытия, например, зарплатной карты выдают в придачу еще и кредитную, утверждая, что первую без второй открыть никак нельзя. Навязывание банком услуг и продуктов является нарушением действующего законодательства.

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