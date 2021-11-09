Очередь на новую Toyota Tundra составляет уже 1,5 года

В США очередь на пикап Toyota Tundra нового, третьего, поколения, достигла уже 1,5 года. В продаже он появится в декабре 2021 года.

Новая Toyota Tundra дебютировала в июне текущего года. В базовой комплектации она будет стоить 35 950 долларов, то есть на 1 925 долларов дороже, чем модель второго поколения. Однако, повышение цены не отпугнуло покупателей.

Наоборот, за новым пикапом Tundra уже выстроились большие очереди. И это при том, что его продажи начнутся только в декабре. Покупателям придется ждать от 4 месяцев до 1,5 года, в зависимости от выбранной комплектации и оборудования.

Дольше всего придется ждать покупателям топовой версии Tundra TRD Pro – от 9 месяцев до 1,5 лет. На остальные комплектации очередь пока не превышает 9 месяцев.

Интересно, что ранее Toyota Tundra не входила в число лидеров по продажам среди пикапов. Например, в 2020 году она даже не вошла в 20 самых продаваемых в США внедорожников и пикапов.

Но Tundra нового поколения, похоже, сможет изменить ситуацию. Этот пикап получил серьезные изменения в дизайне и в салоне. Кроме того, он оснащается новыми технологиями и системами помощи водителю.