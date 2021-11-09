Очередь на новую Toyota Tundra составляет уже 1,5 года

В США очередь на пикап Toyota Tundra нового, третьего, поколения, достигла уже 1,5 года. В продаже он появится в декабре 2021 года.
Новая Toyota Tundra дебютировала в июне текущего года. В базовой комплектации она будет стоить 35 950 долларов, то есть на 1 925 долларов дороже, чем модель второго поколения. Однако, повышение цены не отпугнуло покупателей.
Наоборот, за новым пикапом Tundra уже выстроились большие очереди. И это при том, что его продажи начнутся только в декабре. Покупателям придется ждать от 4 месяцев до 1,5 года, в зависимости от выбранной комплектации и оборудования.
Дольше всего придется ждать покупателям топовой версии Tundra TRD Pro – от 9 месяцев до 1,5 лет. На остальные комплектации очередь пока не превышает 9 месяцев.
Интересно, что ранее Toyota Tundra не входила в число лидеров по продажам среди пикапов. Например, в 2020 году она даже не вошла в 20 самых продаваемых в США внедорожников и пикапов.
Но Tundra нового поколения, похоже, сможет изменить ситуацию. Этот пикап получил серьезные изменения в дизайне и в салоне. Кроме того, он оснащается новыми технологиями и системами помощи водителю.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВД готовят законопроекты об усилении ответственности за нарушения ПДДВчера, 15:02 - 788 6
Глава НБУ сделал подарок в Швейцарии за 78,3 млн гривен - СМИВчера, 16:34 - 2088 4
«Большая стройка» отремонтировала самый большой путепровод ЗакарпатьяВчера, 16:15 - 897 3
НАБУ объявило нардепу подозрение в сокрытии имущества на почти 60 млн грнВчера, 12:19 - 990 3
Межбанк: будет ли сегодня новый взлет котировокВчера, 10:54 - 1518 3
Что будет с гривной после транша МВФ: эксперт спрогнозировал новый курсВчера, 13:01 - 6701 1
Глава НБУ сделал подарок в Швейцарии за 78,3 млн гривен - СМИВчера, 16:34 - 2088 4
Клоны сайтов Приват и Monobank охотятся за персональными данными украинцев (фото)Вчера, 05:17 - 1749 2
Как полиция будет проводить проверки страхового полиса без остановки автоВчера, 21:05 - 1583 1
Межбанк: будет ли сегодня новый взлет котировокВчера, 10:54 - 1518 3
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)Вчера, 10:33 - 198
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 999 1
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1503 5
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 3355 6
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1434