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В Китае показали электромобиль Saloon Mecha Dragon

В Китае показали электромобиль Saloon Mecha Dragon

Китайская компания Great Wall представила на автосалоне в Гуанчжоу (Китай) свой новый электромобиль Mecha Dragon. Он будет продаваться под новым премиальным брендом Saloon.

Дизайн купе Mecha Dragon может показаться спорным. Признаемся, что это не самый красивый автомобиль, показанный в нынешнем году в Гуанчжоу. Тем не менее, в целом он выглядит неплохо. Возможно, его дизайн вдохновлен дизайном Tesla Cybertruck, хотя мы заметили некоторые элементы стиля обновленного Lamborghini Gallardo. Сзади автомобиль немного напоминает Audi A7 Sportback.

Салон отделан премиальными материалами. Автомобиль оснащается новейшими технологиями и системами коммуникации и безопасности.

По материалам autonews.ua
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