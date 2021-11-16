Как не стать жертвой мошенников во время «черной пятницы»

По данным Financesonline, только в США доход от прошлогодней «черной пятницы» составил более 188 млрд долл. Среднестатистический американец в этот день тратит около 485 долл. В Украине этот показатель колеблется в пределах 120 долл. и сохраняет тенденцию роста. Как утверждает Black Friday Global, по сравнению с обычной пятницей рост продаж составляет более 1300%. Однако в погоне за выгодными предложениями не стоит забывать о рисках мошенничества.
Finance.ua, как портал, заботящийся о ваших кошельках, делится полезными советами для безопасного онлайн-шопинга.
Как пишут эксперты YouControl, мошенники очень любят моменты, когда люди спешат и суетятся. Ведь это признак того, что у них нет времени не то что на тщательную проверку, но и обычную осмотрительность. Ажиотаж вокруг отдельных товаров или услуг из-за «сумасшедших скидок» способствует тому, что покупатели действуют быстро, импульсивно и безрассудно. Поэтому самое первое и самое главное правило — не доверять, а проверять.
Как проверить онлайн-магазин? Довольно часто интернет-магазины работают в так называемой «серой» зоне правового поля. Поэтому в первую очередь нужно выяснить официальное название и код ЕГРПОУ (идентификационный код) юридического лица или физлица-предпринимателя, на сайте которого планируете шопиться. Это можно сделать либо в контактных данных интернет-магазина, либо в гугле, если регистрационные документы на сайте отсутствуют. Обязательно загляните в раздел «Условия возврата товара», там могут быть контактные данные именно юридического лица. Если такого раздела нет на сайте, стоит насторожиться.
Получив исходные данные, стоит проверить:
Если продавец — ФЛП, нужно проверить его и как предпринимателя по тем же критериям. Если покупка дорогая, не лишним будет проверить и физическое лицо — представителя, директора или того же ФЛП. Иногда о человеке можно найти много интересного: судебные дела, долги и даже данные, что он находится в розыске.
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Кстати, действия по проверке можно осуществить бесплатно в YouControl с помощью модулей «Экспресс-анализ» и «Анализ рынков».
Классический сценарий мошенничества:
Советы. Чтобы свести риски онлайн-шопинга к минимуму, заранее составьте перечень товаров/услуг и выберите магазины, в которых вы планируете их приобрести. Также не ленитесь сделать предварительную проверку продавцов с помощью открытых данных.
Покупая товар у неизвестного физического или юридического лица, вы рискуете, поэтому стоит подстраховаться. Самый простой способ — использовать наложенный платеж и лишь тогда, когда вы осмотрели товар и уверены в его качестве.
Старайтесь не использовать предоплату, особенно, когда средства перечисляются на обычную (а не ФЛП) карту продавца и вы не имеете возможности проверить ФИО получателя. Если магазин работает официально, у него должен быть банковский счет ФЛП или юрлица.
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