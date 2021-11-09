В Киеве подорожает такси: когда ждать повышения тарифов на 40%

Такси в Киеве вскоре подорожает. Стоимость одного километра проезда увеличится с 6 гривен до 10, то есть на 4 гривны.

Об этом сообщил председатель профсоюза таксистов в Киеве Валентин Голубев телеканалу Киев.

Причина. Рост тарифов на такси обусловлен повышением цен на топливо. Водители также должны содержать свои авто для комфорта пассажиров.

«Повышение уровня комфорта в такси начнется тогда, когда мы сядем за стол переговоров с такими компаниями, как Uber, Вolt, Uklon, и напишем нормальный законопроект. Потому что все, что предлагалось ранее, было не совсем то, что нужно. Обеспечить безопасность пассажиру — самая главная наша задача», — сообщил Голубев.

Напомним, что ранее киевские власти анонсировали подорожания проезда в коммунальном транспорте Киева до 20 гривен, но повышение отсрочили до конца отопительного сезона. Сделают ли так же таксисты — пока не известно.

«Повышение цен на такси может произойти раньше, только если топливо пойдет вверх. На сегодняшний день цена газа доходит до 20 гривен. Сейчас обычный таксист тратит 3−4 тысячи гривен только на топливо», — рассказал Голубев.