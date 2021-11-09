В Киеве подорожает такси: когда ждать повышения тарифов на 40%

Такси в Киеве вскоре подорожает. Стоимость одного километра проезда увеличится с 6 гривен до 10, то есть на 4 гривны.
Об этом сообщил председатель профсоюза таксистов в Киеве Валентин Голубев телеканалу Киев.
Причина. Рост тарифов на такси обусловлен повышением цен на топливо. Водители также должны содержать свои авто для комфорта пассажиров.
«Повышение уровня комфорта в такси начнется тогда, когда мы сядем за стол переговоров с такими компаниями, как Uber, Вolt, Uklon, и напишем нормальный законопроект. Потому что все, что предлагалось ранее, было не совсем то, что нужно. Обеспечить безопасность пассажиру — самая главная наша задача», — сообщил Голубев.
Напомним, что ранее киевские власти анонсировали подорожания проезда в коммунальном транспорте Киева до 20 гривен, но повышение отсрочили до конца отопительного сезона. Сделают ли так же таксисты — пока не известно.
«Повышение цен на такси может произойти раньше, только если топливо пойдет вверх. На сегодняшний день цена газа доходит до 20 гривен. Сейчас обычный таксист тратит 3−4 тысячи гривен только на топливо», — рассказал Голубев.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВД готовят законопроекты об усилении ответственности за нарушения ПДД4 ч. назад - 490 4
Сколько в месяц зарабатывает Зеленский, а также Ермак и его замыВчера, 19:40 - 1118 4
НАБУ объявило нардепу подозрение в сокрытии имущества на почти 60 млн грн7 ч. назад - 742 3
Межбанк: будет ли сегодня новый взлет котировок8 ч. назад - 1336 3
Глава НБУ сделал подарок в Швейцарии за 78,3 млн гривен - СМИ2 ч. назад - 1048 2
Что будет с гривной после транша МВФ: эксперт спрогнозировал новый курс6 ч. назад - 4585 1
Клоны сайтов Приват и Monobank охотятся за персональными данными украинцев (фото)14 ч. назад - 1520
Межбанк: будет ли сегодня новый взлет котировок8 ч. назад - 1336 3
Перепланировка квартиры: когда необходимо получить разрешение, и какие документы нужныВчера, 19:02 - 1195
Мошеннический «интернет-магазин» обманул покупателей на миллионы гривен — полиция7 ч. назад - 1194 2
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)8 ч. назад - 165
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 990 1
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1496 5
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 3340 6
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1425