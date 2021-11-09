За нарушение налогового законодательства предприятию доначислено 59,83 млн грн

Судом подтверждена правомерность вынесенного Центральным межрегиональным управлением ГНС по работе с крупными налогоплательщиками налогового уведомления-решения на общую сумму 59,83 млн гривен.
Коллегией судей Шестого апелляционного административного суда поддержана позиция
Суд апелляционной инстанции обращает внимание, что наличие у налогоплательщика налоговых накладных не является безусловным основанием для отнесения в состав налогового кредита сумм налога на добавленную стоимость по спорным хозяйственным операциям.
Шестой апелляционный административный суд отметил, что установленные по результатам проверок контрагентов данные о недоказанности товарности операций по цепи поставки и факта приобретения непосредственными контрагентами истца зерна, его транспортировки, складского хранения, должны оцениваться как доказательство бестоварности поставки между налогоплательщиком и поставщиками. Об этом сказано в постановлении Верховного Суда от 11 сентября 2019 года по делу № 814/1932/17, административное производство №К/9901/15 857/19.
Коллегия судей также указывает на отсутствие в деле складских документов на зерно, документов (сертификатов) о прохождении карантинного, санитарного, ветеринарного контроля, сертификатов соответствия по нормам Закона Украины «О зерне и рынке зерна в Украине».
Судом апелляционной инстанции резюмировано, что документально оформленные поставки на ПАО «Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины» товара, который идентифицируется по наименованию (характеристике), не подтверждается реальным его получением (приобретением) от поставщиков, а отсутствие приобретения товара по цепи поставок свидетельствует о нереальности осуществления поставки (продажи) товара в пользу плательщика.
Предоставленные ПАО «Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины» копии первичных документов по взаимоотношениям с указанными поставщиками только фиксируют хозяйственные операции и не подтверждают их товарность.
Таким образом, постановлением Шестого апелляционного административного суда апелляционная жалоба
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВД готовят законопроекты об усилении ответственности за нарушения ПДД5 ч. назад - 586 4
Сколько в месяц зарабатывает Зеленский, а также Ермак и его замыВчера, 19:40 - 1192 4
«Большая стройка» отремонтировала самый большой путепровод Закарпатья4 ч. назад - 582 3
НАБУ объявило нардепу подозрение в сокрытии имущества на почти 60 млн грн8 ч. назад - 827 3
Межбанк: будет ли сегодня новый взлет котировок9 ч. назад - 1395 3
Что будет с гривной после транша МВФ: эксперт спрогнозировал новый курс7 ч. назад - 5176 1
Клоны сайтов Приват и Monobank охотятся за персональными данными украинцев (фото)15 ч. назад - 1577
Глава НБУ сделал подарок в Швейцарии за 78,3 млн гривен - СМИ4 ч. назад - 1402 2
Межбанк: будет ли сегодня новый взлет котировок9 ч. назад - 1395 3
Мошеннический «интернет-магазин» обманул покупателей на миллионы гривен — полиция9 ч. назад - 1238 2
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)10 ч. назад - 172
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 993 1
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1497 5
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 3344 6
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1426