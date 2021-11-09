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За нарушение налогового законодательства предприятию доначислено 59,83 млн грн

За нарушение налогового законодательства предприятию доначислено 59,83 млн грн

Судом подтверждена правомерность вынесенного Центральным межрегиональным управлением ГНС по работе с крупными налогоплательщиками налогового уведомления-решения на общую сумму 59,83 млн гривен.

Коллегией судей Шестого апелляционного административного суда поддержана позиция Центрального М У ГНС по работе с КНП и сделан вывод о том, что по содержанию акта проверки контролирующего органа деятельность контрагентов плательщика имеет признаки нереальности осуществления операций, поскольку отсутствует движение активов, обязательств или собственного капитала в процессе осуществления хозяйственной операции; отсутствуют физические, технические и технологические возможности совершения задекларированных хозяйственных операций.

Суд апелляционной инстанции обращает внимание, что наличие у налогоплательщика налоговых накладных не является безусловным основанием для отнесения в состав налогового кредита сумм налога на добавленную стоимость по спорным хозяйственным операциям.

Шестой апелляционный административный суд отметил, что установленные по результатам проверок контрагентов данные о недоказанности товарности операций по цепи поставки и факта приобретения непосредственными контрагентами истца зерна, его транспортировки, складского хранения, должны оцениваться как доказательство бестоварности поставки между налогоплательщиком и поставщиками. Об этом сказано в постановлении Верховного Суда от 11 сентября 2019 года по делу № 814/1932/17, административное производство №К/9901/15 857/19.

Коллегия судей также указывает на отсутствие в деле складских документов на зерно, документов (сертификатов) о прохождении карантинного, санитарного, ветеринарного контроля, сертификатов соответствия по нормам Закона Украины «О зерне и рынке зерна в Украине».

Судом апелляционной инстанции резюмировано, что документально оформленные поставки на ПАО «Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины» товара, который идентифицируется по наименованию (характеристике), не подтверждается реальным его получением (приобретением) от поставщиков, а отсутствие приобретения товара по цепи поставок свидетельствует о нереальности осуществления поставки (продажи) товара в пользу плательщика.

Предоставленные ПАО «Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины» копии первичных документов по взаимоотношениям с указанными поставщиками только фиксируют хозяйственные операции и не подтверждают их товарность.

Таким образом, постановлением Шестого апелляционного административного суда апелляционная жалоба Центрального М У ГНС по работе с КНП удовлетворена, отменено решение суда первой инстанции об удовлетворении иска, принято новое решение, которым в удовлетворении исковых требований ПАО «Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины» о признании противоправным и отмене налогового уведомления-решения отказано.

По материалам Finance.UA
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