Как защитить свои деньги от инфляции: советы от экспертов Forbes

Управление личными финансами имеет важное значение для всех. Однако одно дело управлять собственными средствами с учетом признаков инфляции, а совсем другое — когда возникает вопрос — обесцениваются ли деньги, которые вы откладываете или инвестируете.

С учетом ситуации с инфляцией эксперты из финансового совета Forbes рассказали, как защитить деньги.

В октябре 2021 года индекс потребительских цен в США вырос на 6,2% в годовом исчислении. Это самый большой рост цен в США за более чем 30 лет. Все больше экономистов заявляют, что последняя вспышка инфляции вряд ли будет иметь временный характер.

Оцените персональный бюджет

Оценка бюджета позволит найти способы сокращения расходов. В частности, речь идет о рассмотрении возможности рефинансирования кредитов, консолидации долгов по более низким ставкам, а также выплате всех задолженностей. Инвестиция в себя путем непрерывного обучения для повышения конкурентоспособности на рынке труда может дать результат в виде дополнительного дохода или новых деловых проектов.

Инвестируйте в незаменимые вещи

Когда инфляция набирает обороты, то ключом к безбедной жизни становятся инвестиции в вещи, которые сложно скопировать. В этот перечень, например, входят недвижимость и земля, или даже уникальные предметы, которые можно коллекционировать.

Пересмотрите распределение инвестиций

В условиях роста инфляции полезно обратиться к консультанту, чтобы убедиться в корректности распределения инвестиции, которое соответствует вашему аппетиту к риску. Для иллюстрации можно рассмотреть умеренное размещение 60% акций и 40% активов с фиксированным доходом.

«Если вы ориентированы на прибыль, стоит рассмотреть возможность переноса части инвестиций в акции с дивидендами. В прошлом акциям удавалось идти в ногу с инфляцией лучше, чем облигациям», — отметила Летиция Бербаум из группы Zandbergen.

Создайте микс инвестиций

Инфляция — это лишь один из факторов влияния при корректировке инвестиционного портфеля. Диверсификация активов, то есть выбор их различных типов, поможет инвестору легче пройти через период нестабильности на фондовых рынках. Шарлин Веринг из Wehring Wealth Management считает, что лучше всего создать инвестиционный портфель с такими разными активами, которые помогут не отставать от роста цен.

Выбирайте акции с долгосрочной перспективой

После длительного периода низкой инфляции рынки борются со сменой инфляционных ожиданий. Неопределенность приводит к росту волатильности рынка. Самое разумное в такие времена — инвестировать в активы, которые будут расти в течение долгого промежутка времени, например акции. Акции работают лучше всего, когда инфляция составляет от 2% до 4%, заявил Пол Бланко из финансовой группы Barnum.

Инвестируйте в фаворитов инфляции

С учетом личных финансовых целей опасения по инфляции можно смягчить с добавлением к инвестиционному портфелю:

ценных бумаг, которые защищены от инфляции,

краткосрочных облигаций,

инструментов с плавающей ставкой (ипотечные ценные бумаги, обеспеченные долговые обязательства).

Кроме того, Тони Саблан с Ultimate Wealth Strategies добавил, что в контексте инвестиций можно обратить внимание на сырье (нефть, газ), недвижимость и акции финансовых компаний, поскольку они могут расти с инфляцией.

Увеличить активный и пассивный доход

В условиях инфляции Джерри Фета из Wealth DynamX защищает свой капитал двумя способами. Во-первых, он владеет активами для хеджирования инфляции. Речь идет о драгоценных металлах (золото, серебро). Во-вторых, он увеличивает свой активный и пассивный доход быстрее, чем растет инфляция.

Главное, не принимать кардинальных решений. Для того, чтобы избежать катастрофических рисков, следует осторожно вносить изменения на основе текущей инфляции или меняющихся рыночных условий. Таким советом поделилась Делинн Зелл из Bridgeworth Wealth Management. Она добавила, что «опыт научил нас, что непредвиденные события могут происходить и происходят, поэтому оставайтесь диверсифицированными и меняйте баланс, если это необходимо».