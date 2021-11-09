0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 207 0

Денисова просит Кабмин разрешить работать удаленно вместо отстранения

Денисова просит Кабмин разрешить работать удаленно вместо отстранения

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова просит Кабинет министров не отстранять от работы за отказ от вакцинации. Вместо этого она предлагает альтернативу — разрешить работать дистанционно.

Об этом сообщается в заявлении Людмилы Денисовой.

Как сообщила Денисова, после введения обязательной вакцинации для представителей определенных профессий (педагоги, госслужащие) к ней с жалобами обратились 1,2 тысячи человек.

«С целью обеспечения реализации прав граждан на труд и добровольность профилактической прививки, обратилась к премьер-министру Украины с предложением рассмотреть вопрос о возможности дистанционной работы в соответствии со статьей 60−2 КЗоТ Украины для работников и государственных служащих, для которых вакцинация от COVID-19 определена обязательной», — написала она.

Денисова также направила запросы в Министерство экономики и Государственную службу по вопросам труда с целью предоставления правовой оценки процедуры отстранения от работы работников и госслужащих.

В свою очередь она также призвала украинцев обезопасить себя и своих близких от тяжелых осложнений COVID-19 и ответственно отнестись к проведению вакцинации.

Справка Finance.ua:

  • в Украине с 8 ноября введена обязательная вакцинация от коронавируса для педагогов и госслужащих. За отказ от вакцинации представителям этих профессий грозит отстранения;
  • обязательная вакцинация как общегосударственное требование, утвержденное правительством Украины, станет барьером для 41% работающих украинцев — об этом свидетельствует октябрьский опрос.
По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.