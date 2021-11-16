Клиенты ПриватБанка оставили рекордную сумму безналичных чаевых за месяц

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал, что украинцы, которые пользуются услугами ПриватБанка, оставили рекордную сумму безналичных чаевых.
С помощью POS-терминалов граждане перевели 10 млн грн за месяц.
«Сумма cashless-чаевых, которую оставляют украинцы в заведениях, дошла до 10 млн грн. Это рекорд… Удивить официанта и в то же время избежать неловких моментов, вроде „Я не жадный, просто наличных нет“, просто. Спросите, можно ли оставить чаевые через терминал, и работник получит от вас благодарность за хорошее обслуживание», — отметили в банке.
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