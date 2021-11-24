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Эксперт рассказала, можно ли унаследовать пенсионные накопления

Эксперт рассказала, можно ли унаследовать пенсионные накопления

Введение накопительного уровня пенсионной системы имеет ряд преимуществ для граждан, одно из которых состоит в том, что пенсионные накопления — это собственность участника пенсионной системы, поэтому они могут переходить по наследству.

Об этом заявила эксперт, исполнительный директор Национальной ассоциации страховщиков Украины Нина Гузей.

«Одним из несомненных преимуществ пенсионных накоплений является то, что эти накопления персонифицированы, и человек может влиять на размер таких накоплений. Еще одно преимущество состоит в том, что человек накапливает, совершая незначительные взносы на регулярной основе. А долгосрочность таких накоплений позволяет накопить значительную сумму за определенный промежуток времени. К тому же персонифицированные накопления увеличиваются за счет инвестиционного дохода, что также является значительным преимуществом по сравнению с солидарной системой. Ну и наконец к преимуществам можно отнести возможность выбора получения накопленных средств (их можно получить как в виде пожизненных пенсий, так и пенсионных выплат на срок). Пенсионные накопления — собственность участника пенсионной системы, поэтому они могут наследоваться», – отметила эксперт.

Она также посоветовала, на что обращать внимание во время выбора пенсионного фонда: «Если человек задумался о пенсии и намерен осуществлять накопления, он прежде всего должен определиться с пенсионным фондом или другим финансовым институтом, который будет обеспечивать сохранение и приумножение накопленных средств участника. А значит, прозрачность, надежность и деловая репутация Пенсионного фонда или другого финансового учреждения (банка или страховой компании) имеют большое значение. Вкладчик же, со своей стороны, должен помнить, что все сделки являются двусторонними, а значит, он должен своевременно делать взносы и быть добросовестным вкладчиком и не нарушать условия договора, а для этого необходимо разобраться с условиями договора, и если какие-то условия не подходят или требуют уточнения, лучше все вопросы для себя прояснить до заключения договора. Не помешает и изучить предложения от нескольких организаций. Человек должен помнить, что это его собственные накопления, и он прежде всего сам отвечает за выбор институты и продукта, который он покупает на долгосрочной основе».

По словам Гузей, если же контракт уже заключен, не лишним будет на постоянной основе проводить мониторинг деятельности пенсионного фонда и интересоваться результатами его деятельности и собственных накоплений.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что введение накопительной пенсионной системы в Украине решит вопрос обеспечения достойными пенсиями и станет мощным инвестиционным ресурсом.

По материалам Укринформ
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