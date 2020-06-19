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В этом году компании по всему миру привлекли на IPO рекордные 600 млрд долларов

В этом году компании по всему миру привлекли на IPO рекордные 600 млрд долларов

В 2021 году около 2850 компаний по всему миру привлекли рекордные 600 млрд долларов на первичном публичном размещении акций (IPO).

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

По данным агентства, за 6 недель до 2022 года мировой рынок IPO обновил сразу два рекорда — по количеству сделок и по их объему.

«Прошлый максимум был зафиксирован в 2007 году, когда компаниям удалось привлечь около 420 млрд долл. инвестиций», — пишет издание.

Агентство объясняет такие показатели рекордным ростом фондового рынка на фоне поддержки со стороны мировых центробанков.

«В то же время восстановление экономик после пандемии наряду с мерами стимулирования способствовало росту доходов компаний», — добавляет Bloomberg.

Сделки с участием SPAC принесли в этом году рекордные 159 млрд долл., однако интерес к ним, достигший пика в начале года, заметно упал, в том числе из-за давления со стороны регуляторов.

При этом лидером мирового рынка IPO Bloomberg назвал американского производителя электромобилей Rivian, который в ноябре привлек почти 12 млрд долл. при оценке около 77 млрд долл.

За первые дни торгов акции компании подорожали на 120%, вызвав высокий спрос со стороны инвесторов, которые надеялись, что стартап станет «следующей Tesla».

Крупнейшим в Азии стало IPO китайского оператора сотовой связи China Telecom, который привлек 54 млрд юаней (8,4 млрд долл.).

Лучший результат в Европе показала польская компания по доставке посылок InPost SA (2,8 млрд евро или 3,2 млрд долл.).

По материалам Економічна Правда
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