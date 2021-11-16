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Подборка высокооплачиваемых вакансий ноября

Подборка высокооплачиваемых вакансий ноября

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда в Украине, узнал о подборке высокооплачиваемых вакансий, которую определили аналитики сайта rоbota.ua.

Бренд-менеджер в Global Spirits (Киев). Работодатель заинтересован в привлечении специалиста с опытом работы от 2-х лет в должности Brand Manager, Marketing Manager; опыт работы с алкогольными брендами (будет приоритетом); опытом работы в дистрибуции, который имеет подтвержденные успешные проекты; ориентирован на результат; гибкий в общении с людьми; умеет достигать результатов в поставленные сроки; свободно владеет ПК на уровне уверенного пользователя, отлично знает Excel, PowerPoint; способен быстро принимать решения; хочет развиваться в маркетинге; английский – минимум средний уровень.

Условия работы: 5-дневная рабочая неделя (пн-пт, 9.00-18.00); зарплата– 90 000-100 000 грн; официальное оформление с первого рабочего дня, социальные гарантии согласно КЗоТ; возможность применить свои знания и навыки, а также приобрести опыт; профессиональное развитие, возможность карьерного роста.

Директор девелоперской компании Aventus Group (Киев). Работодатель анонсирует следующие требования: успешный опыт работы на данной или аналогичной должности в сфере девелопмента от 5-ти лет; глубокое понимание рынка недвижимости Украины и особенно г. Киева; желание построить успешную компанию; хорошие лидерские и управленческие навыки; опыт в создании команд и их мотивации; готовность решать разнообразные задачи и реализовывать различные проекты.

Будущий работник может рассчитывать на заработную плату – 200 000 грн + бонусы; широкие полномочия; официальное трудоустройство, покрытие всех накладных расходов, связанных с деятельностью компании; дополнительные бонусы от результатов реализованных проектов.

Директор по маркетингу IT (Киев). Директором может стать специалист с опытом работы в ІТ-компании (обязательно). Необходимые навыки: высшее образование в области маркетинга; знания и опыт в IT-сфере; опыт участия в разработке (самостоятельной разработки маркетинговой стратегии компании (В2В, В2С).

Будущим работникам предлагается зарплата в размере 120 000 грн.

Руководитель отдела (агрорынок, закупка зерновых) (Киев). Анонсированные работодателем требования: аналогичный опыт работы от 5-ти лет в закупке зерновых; опыт работы в иностранных компаниях (трейдерах зерновых) – обязательно; хорошее понимание процессов внутренней и морской логистики; знание английского языка – Advanced; готовность к командировкам, в том числе иностранным (10% от рабочего времени).

В свою очередь компания предлагает: заработную плату – 160 000 грн; медицинское страхование; компенсацию в случае использования своего авто.

Эксперт вторичной недвижимости, брокер, риэлтор, агент в THE Capital (Киев). В обязанности будет входить: выявлять потребности клиента; проводить презентацию объектов, переговоры и сделки с клиентами; консультирование по продаже недвижимости; подбирать недвижимость под запрос.

Работодатель гарантирует: заработную плату – 100 000 грн (высокий процент от сделок и бонусы); большую клиентскую базу; обучающие тренинги; карьерный рост; корпоративы; поездки за границу с дружным коллективом.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
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