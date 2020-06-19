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Netflix снизил цены на подписку для украинцев

Netflix снизил цены на подписку для украинцев

Стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix снизил стоимость подписки в Украине. Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, выяснил, сколько теперь будет стоить самый дешевый тарифный план.

Сколько теперь стоит подписка:

  • как свидетельствует информация на сайте сервиса в разделе «Планы и цены», цена на тариф «Базовый» снизилась до 4,99 евро, при том, что ранее его стоимость составляла 7,99 евро. Отметим, по данным сервиса, пользователи с этим тарифным планом могут смотреть контент одновременно только на одном экране. Если же подключить другие тарифы, количество устройств, на которых одновременно можно смотреть видео, вырастет;
  • тарифный план «Стандартный» теперь обойдется украинским пользователям Netflix в 7,49 евро. А ранее его цена составляла 9,99 евро. Среди преимуществ этого тарифа — смотреть контент можно сразу на двух экранах, а также HD-качество видео;
  • новая цена на тарифный план «Премиум», с которым видео можно смотреть сразу на четырех устройствах в HD и UltraHD-качестве, составляет 9,99 евро (ранее он стоил 11,99 евро).

Напомним, в октябре 2021 года Netflix запустил локализованную версию сервиса на украинском языке и завел официальные страницы в соцсетях для Украины.

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По материалам ain.ua
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