80% заказчиков частных исполнителей — МФО и коллекторы

Почти 80% заказчиков у частных исполнителей — это МФО и коллекторы, которые через суд или нотариусов возвращают долги. Об этом сообщил Опендатабот.

Частные исполнители не пользуются популярностью у обычных украинцев — сейчас они ведут всего 2% производств от граждан. Только 7% принудительных взысканий приходится на нефинансовый бизнес. В общей сложности частными исполнителями в этом году было открыто 419 628 исполнительных производств.

В реестре частных исполнителей сейчас присутствуют 292 специалиста, эффективность каждого из которых отображается на сайте Опендатабот в опубликованном рейтинге.

География. Больше всего частных исполнителей зарегистрировано в Киеве — 99, на втором месте — Днепропетровская область, где зарегистрировано 20 частных исполнителей, третий самый высокий показатель — у Харьковской и Одесской областей — по 18 исполнителей.

Эффективность частных исполнителей можно оценить через количество открытых и закрытых исполнительных производств. Среди массы производств, открытых в прошлом году, сейчас уже закрыто 34%, среди открытых в 2021-м — 9%.

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«Для взыскания долга вы можете самостоятельно подобрать себе частного исполнителя — например, через рейтинг частных исполнителей на сайте Опендатабот. Исполнитель, которого вы выберете, должен быть зарегистрирован в той же области Украины, где и должник или имущество должника.

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Удобство частных исполнителей в том, что они работают быстрее государственных. Кроме того, закон позволяет заказчику — например, в условиях особой срочности — использовать дополнительное авансирование расходов исполнительного производства и дополнительное вознаграждение частного исполнителя для ускорения процесса», — комментируют в Опендатабот.