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Кому не подойдет ФЛП: украинцы не спешат становиться самозанятыми

Кому не подойдет ФЛП: украинцы не спешат становиться самозанятыми

Украинцы не спешат становиться самозанятыми и легализовать свои доходы. И это несмотря на то, что главным плюсом является тот факт, что самозанятые максимально освобождены от бумажной волокиты и прочих нормативных требований. Все необходимые действия можно совершать онлайн.

Как рассказал в комментарии UBR.ua основатель компании Performance Managment Сергей Сароян, ФЛП попросту не подходят представителям таких профессий как:

  • репетитор;
  • сиделка;
  • ремонтник и т. д.

«Тратиться на ведение бухгалтерии они явно не готовы. Иными словами, те кто предпочитал не оформлять свою деятельность официально, беспокоясь за излишнюю бюрократию, могут вздохнуть с облегчением», — подметил эксперт.

Впрочем, данный фактор все-таки не является определяющим: главным образом, люди никак не регистрируются из-за маленьких доходов и нежелания делиться с государством. Теневая экономика вовсе не просто так достигает 30%.

Стоит сразу же указать и один из потенциальных рисков, о которых думают многие неопределившиеся — возможное закручивание гаек в дальнейшем.

Наблюдая за вводом новых регуляций, являющихся ничем иным, как попыткой увеличить налоговые поступления в бюджет, граждане беспокоятся, что как только они «выйдут в свет» и начнут вести бизнес по правилам, то все эти льготы, вроде низкой налоговой ставки, испарятся, и их будут «доить» так же, как и остальных предпринимателей: заставят платить соцвзносы, ставить кассы и т. д.

«К сожалению, такого развития событий исключать нельзя. Например, с 1 января 2022 года ФЛП будут обязаны установить регистраторы расчетных операций и выдавать чеки покупателям. Пока новшество не коснется I группы с годовым оборотом менее 1 млн, но в дальнейшем все может измениться», — заметил Сароян.

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Одновременно с этим, добавляет он, законопроект № 5046 является логичным продолжением стратегии по выводу людей из тени.

Многие граждане помимо основной работы имеют подработку — те же учителя или таксисты — и регистрировать юрлицо ради декларации небольшого заработка они явно не спешат. А так есть шансы, что больше людей «легализируется», соблазнившись максимально простыми условиями.

По материалам УБР
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