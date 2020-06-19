Украинская авиакомпания запустила новый рейс

В Международном аэропорту «Запорожье» появился новый рейс Киев-Запорожье-Киев. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал детали.

Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, регулярные рейсы выполняются украинской авиакомпанией Air Ocean Airlines.

«Нам нужно развивать запорожский аэропорт. Сейчас у нас есть современный терминал, но для эффективной работы недостаточно только хорошей картинки. В первую очередь нам нужны новые рейсы, как внешние, так и внутренние. Ведь это новые рабочие места и дополнительные поступления в бюджет. Выразил благодарность руководству авиакомпании Air Ocean Airlines за сотрудничество. Будем и дальше развивать и улучшать воздушные ворота в наш город», — сообщил Куртев.

График рейсов. В Киев запорожцы могут улететь ежедневно в 8.10 утра. Обратный рейс в Запорожье выполняется в 19.00.

Цены:

на рейс Киев-Запорожье цены начинаются от 791 грн до 4885 грн;

на рейс Запорожье-Киев цены начинаются от 847 грн до 4889 грн.

Самолет, на котором выполняется рейс, рассчитан на 75 пассажиров.

Справка Finance.ua:

на сегодня флот авиакомпании Air Ocean Airlines состоит из двух самолетов Ан-148, до конца года планируется поставка еще одного самолета. Еще три судна намерены поставить в течение первого-второго квартала 2022 года;