Уганда и Зимбабве обогнали Украину: рейтинг стран по показателю пенсионных накоплений (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, на каком месте Украина в рейтинге по показателю пенсионных накоплений.
Такие страны Африки: Уганда и Зимбабве, Танзания обогнали Украину в рейтинге пенсионных накоплений. Об этом сообщила член Наблюдательного совета АО «Альтбанк» Татьяна Острикова на своей странице в Facebook.
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала обновленный обзор пенсионных накоплений в странах мира. Среди 89 стран, которые были исследованы, Украина на предпоследнем месте по показателю совокупных накоплений по отношению к ВВП государства. У нас они составили 0,1% ВВП. Ниже нас только Пакистан — также с 0,1%.
«Когда в рейтинге нас перегоняют Уганда, Танзания, Зимбабве, Кения, возникает вопрос, а что же дальше. А дальше уже некуда, потому что мы и так предпоследние в списке стран по показателю пенсионных накоплений», — отметила она.
Крупнейшие в мире накопления у Дании — 229% ВВП, это 882 млрд долларов США. При этом население Дании лишь 5,8 миллиона, это означает, что каждый в среднем имеет 152 тыс. долларов США накоплений. Семь стран мира имеют совокупные накопления более триллиона долларов США. В Украине, по подсчетам ОЭСР, суммарные пенсионные накопления в 2020 составили 123 млн долл. США, или 3,5 млрд грн.
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