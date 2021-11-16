Уганда и Зимбабве обогнали Украину: рейтинг стран по показателю пенсионных накоплений (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, на каком месте Украина в рейтинге по показателю пенсионных накоплений.

Такие страны Африки: Уганда и Зимбабве, Танзания обогнали Украину в рейтинге пенсионных накоплений. Об этом сообщила член Наблюдательного совета АО «Альтбанк» Татьяна Острикова на своей странице в Facebook.

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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала обновленный обзор пенсионных накоплений в странах мира. Среди 89 стран, которые были исследованы, Украина на предпоследнем месте по показателю совокупных накоплений по отношению к ВВП государства. У нас они составили 0,1% ВВП. Ниже нас только Пакистан — также с 0,1%.

«Когда в рейтинге нас перегоняют Уганда, Танзания, Зимбабве, Кения, возникает вопрос, а что же дальше. А дальше уже некуда, потому что мы и так предпоследние в списке стран по показателю пенсионных накоплений», — отметила она.

Крупнейшие в мире накопления у Дании — 229% ВВП, это 882 млрд долларов США. При этом население Дании лишь 5,8 миллиона, это означает, что каждый в среднем имеет 152 тыс. долларов США накоплений. Семь стран мира имеют совокупные накопления более триллиона долларов США. В Украине, по подсчетам ОЭСР, суммарные пенсионные накопления в 2020 составили 123 млн долл. США, или 3,5 млрд грн.

Справка Finance.ua:

Когда выплата пенсии прекращается. Если пенсионер работает, то это влияет на его право на доплаты, надбавки и повышения. В частности, если он трудоустроился, проведение перерасчета при увеличении размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, для расчета минимального размера пенсии или доплаты за сверхурочный страховой стаж законодательством не предусмотрено. Также пенсионерам, которые не работают и имеют на иждивении детей до 18 лет, устанавливается надбавка в размере 150 грн. При трудоустройстве выплата указанной надбавки прекращается.

с 1 октября пенсионерам в возрасте 75−80 лет дополнительно выплачивают 400 грн. А с 1 декабря пенсионерам в возрасте 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин повысят минимальную пенсию до 2600 грн в связи с ростом минимальной зарплаты с 6 до 6,5 тысячи гривен.

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