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Первая страна в ЕС сделала вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех

Первая страна в ЕС сделала вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех

Австрия первая в Европейском союзе сделала вакцинацию от коронавируса обязательной для всех. Также в стране вводится полный национальный локдаун.

Об этом сообщает The Guardian.

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Как заявил канцлер Александер Шалленберг, Австрия введет всеобщий карантин и обязательную вакцинацию от COVID-19. Он также уточнил, что вакцинация станет обязательной с 1 февраля 2022 года, а локдаун вступит в силу уже с понедельника.

«Несмотря на месяцы уговоров, нам не удалось убедить достаточное количество людей пройти вакцинацию», — отметил Шалленберг.

Национальный локдаун означает, что население сможет покидать свои дома только для похода в магазин за покупками предметов первой необходимости и для физических упражнений. С начала этой недели в стране действует локдаун для невакцинированных.

Отметим, накануне был зафиксирован очередной антирекорд — в стране с населением около 9 млн человек выявили более 15 000 новых случаев COVID-19.

Спрос на вакцинацию в Австрии в последние дни увеличился, и 66% населения уже полностью привиты, но это чуть ниже среднего показателя по ЕС (более 67%).

По материалам РБК-Украина
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