В Великобритании инфляция достигла самого высокого уровня за 10 лет

Инфляция в 4,2% годовых существенно отличается от цели страны в 2%. Главным двигателем инфляции в Банке Англии считают счета за энергопотребление, после того как в прошлом месяце увеличили регуляторный лимит цен на газ и электроэнергию.

Ранее, весной текущего года, Банк Англии прогнозировал, что инфляция усмирится до 2,5% годовых в конце 2021 года.

Однако уже в начале ноября глава регулятора предупреждал, что инфляция может достичь 5% перед тем, как начать спадать.

В Банке Англии в связи с ростом инфляции допускается повышение процентных ставок в ближайшие месяцы.