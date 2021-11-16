В Великобритании инфляция достигла самого высокого уровня за 10 лет

Инфляция в 4,2% годовых существенно отличается от цели страны в 2%. Главным двигателем инфляции в Банке Англии считают счета за энергопотребление, после того как в прошлом месяце увеличили регуляторный лимит цен на газ и электроэнергию.
Ранее, весной текущего года, Банк Англии прогнозировал, что инфляция усмирится до 2,5% годовых в конце 2021 года.
Однако уже в начале ноября глава регулятора предупреждал, что инфляция может достичь 5% перед тем, как начать спадать.
В Банке Англии в связи с ростом инфляции допускается повышение процентных ставок в ближайшие месяцы.
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