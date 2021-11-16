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Инспекторы смогут отслеживать наличие страхового полиса во время движения авто

Инспекторы смогут отслеживать наличие страхового полиса во время движения авто

Министерство внутренних дел и Моторное страховое бюро (МТСБУ) запускают новые цифровые сервисы для участников дорожного движения. В частности, планируется внедрение решений, которые позволят проверять наличие полиса Обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) дистанционно.

Об этом сообщили в МТСБУ.

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«Наша инновация с МТСБУ позволяет защитить водителей от приобретения поддельных полисов и в дальнейшем позволит контролировать наличие полиса ОСАГО на автомобиль непосредственно во время движения, без его остановки», — отметил заместитель главы МВД Сергей Гончаров.

По его словам, на сегодня такая проблема существует. А цифровые инструменты помогают ее решить.

Кроме того, в приложении «Дія» уже доступны права и свидетельство о регистрации транспортного средства. К тому же новое водительское удостоверение также можно заказать онлайн.

Среди других цифровых сервисов в МТСБУ указали на замену индивидуальных номерных знаков с доставкой на дом, а также возможность дистанционно оплатить квитанцию за нарушение ПДД. По словам Гончарова, благодаря этой инновации около 80% штрафов уплачиваются в течение нескольких дней.

Стоит отметить, что с 2018 года появилась возможность заключения электронного договора ОСАГО. С начала 2021-го уже оформлено более 4600 электронных европротоколов.

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По материалам УБР
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