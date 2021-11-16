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Скоростной интернет на дорогах Украины появится в 2022 году, — Минцифры

Скоростной интернет на дорогах Украины появится в 2022 году, — Минцифры

Мобильные операторы до конца 2022 года реализуют покрытие скоростным интернетом всех автодорог Украины. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Параллельно Минцифры разрабатывает проект покрытия интернета на железнодорожных путях. На сегодняшний день у министерства есть определенные расчеты и видение используемых технологий. Также просчитывается, какое финансирование понадобится для этого проекта.

Для реализации задуманного проекта Минцифры привлекает партнеров как из государственного сектора, так и из частного.

На сегодняшний день не известно, когда украинцы смогут начать пользоваться скоростным интернетом в поездах на железнодорожных путях.

“При этом мы понимаем, что есть очень большая потребность в обеспечении интернета и на железной дороге. Сейчас мы разрабатываем проект покрытия интернета на железнодорожных путях. Уже есть определенные расчеты, определенное видение технологии”, — рассказал замминистра цифровой трансформации Александр Шелест.

Также сообщается, что с июля 2020 года около 3 миллионов украинцев получили 4G впервые. А еще почти 9 миллионов человек получили второго или третьего оператора, предоставляющего 4G.

По материалам Дело
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