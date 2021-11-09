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Система мгновенных платежей удешевит услуги банков - АУБ

Система мгновенных платежей удешевит услуги банков - АУБ

Главная цель создания системы мгновенных платежей (СМП) — предоставить украинцам возможность осуществления быстрых и дешевых переводов со счета на счет.

Об этом на заседании комитета АУБ по вопросам развития платежных систем заявили участники встречи.

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По словам председателя Комитета АУБ по вопросам развития платежных систем Игоря Фисуна, системы мгновенных платежей работают во многих странах, и использование СМП позволяет экономить значительные средства.

«Думаю, мы тоже можем их использовать, что позволит создать комфортную среду как для отечественного финсектора, так и украинских граждан», — отметил Игорь Фисун.

Президент АУБ Андрей Дубас, в свою очередь, отметил, что идея платежа «счет-счет», которую инициирует Нацбанк, вызывает у Ассоциации «сдержанный оптимизм».

«Мы понимаем, что в случае реализации концепции сначала будут дополнительные расходы на оборудование и программное обеспечение. Но перспективы все равно очень привлекательны», — подчеркнул Президент Ассоциации украинских банков.

По его словам, дополнительный участник рынка позволит создать конкурентную среду, предложив более низкие тарифы и, наконец, в выигрыше останутся все.

По итогам заседания Комитет принял решение сформировать консолидированную точку зрения сообщества по внедрению СМП и направить соответствующие предложения НБУ.

По материалам Banker.ua
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