Система мгновенных платежей удешевит услуги банков - АУБ

Главная цель создания системы мгновенных платежей (СМП) — предоставить украинцам возможность осуществления быстрых и дешевых переводов со счета на счет.
Об этом на заседании комитета АУБ по вопросам развития платежных систем заявили участники встречи.
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По словам председателя Комитета АУБ по вопросам развития платежных систем Игоря Фисуна, системы мгновенных платежей работают во многих странах, и использование СМП позволяет экономить значительные средства.
«Думаю, мы тоже можем их использовать, что позволит создать комфортную среду как для отечественного финсектора, так и украинских граждан», — отметил Игорь Фисун.
Президент АУБ Андрей Дубас, в свою очередь, отметил, что идея платежа «счет-счет», которую инициирует Нацбанк, вызывает у Ассоциации «сдержанный оптимизм».
«Мы понимаем, что в случае реализации концепции сначала будут дополнительные расходы на оборудование и программное обеспечение. Но перспективы все равно очень привлекательны», — подчеркнул Президент Ассоциации украинских банков.
По его словам, дополнительный участник рынка позволит создать конкурентную среду, предложив более низкие тарифы и, наконец, в выигрыше останутся все.
По итогам заседания Комитет принял решение сформировать консолидированную точку зрения сообщества по внедрению СМП и направить соответствующие предложения НБУ.
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