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Режим «без бумаг»: Рада оптимизировала государственные реестры

Режим «без бумаг»: Рада оптимизировала государственные реестры

Верховная Рада в целом приняла законопроект № 2110, который позволит улучшить состояние государственных реестров в Украине. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал, что изменит закон.

Как пишет Министерство цифровой трансформации, документ поможет оптимизировать имеющиеся реестры, сделать их эффективными, а данные в них — качественными. Это следующий шаг к введению режима «без бумаг».

Как сейчас. В Украине на сегодня более 350 государственных реестров. Однако, к сожалению, нет единых правил и стандартов для их создания и функционирования. Информация дублируется, а в других уже давно не обновляется. Некоторые существуют вообще в виде Excel-таблиц или в гугл-документах. О защищенности реестров в таком случае сложно говорить. А об информационном взаимодействии – тем более.

Что изменится. Законопроект введет понятие «базовые реестры». Они будут содержать основную информацию об украинцах. Например, единый демографический реестр будет первоисточником информации о лице – его возраст, ФИО, идентификационные документы. Это распространенная мировая практика. Реестры будут соединены между собой «трембитой”. Не нужно приносить ксерокопии или справки в различные госорганы, поскольку обмен информацией в электронном виде. Так, информация не будет дублироваться и отличаться об одном и том же человеке в разных госреестрах.

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В результате это позволит делать госуслуги эффективными и максимально автоматизировать их.

Кроме того, законопроект вводит понятие администраторов и технических администраторов госреестров. Это позволит не создавать отдельную техническую команду для каждого госреестра, а эффективно использовать имеющиеся в государстве ресурсы команд разработки и поддержки реестров. А также повысит эффективность использования государственных средств.

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По материалам Finance.UA
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