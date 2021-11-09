Рада осовременила закон о страховании

Верховная Рада одобрила новую редакцию закона «О страховании». В законе прописаны общие правовые основы деятельности по страхованию и полномочия Национального банка по надзору за страховыми компаниями.
Проект закона № 5315 поддержали 235 депутатов.
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Документом обновляется подход к лицензированию страховщиков; совершенствуются требования к владельцам существенного участия страховщика; вводится новый подход в регулировании деятельности лиц, которые имеют право осуществлять реализацию страховых и перестраховочных продуктов.
Документ предусматривает требования к платежеспособности страховщика и эффективные процедуры ухода страховщика с рынка; обновляются процедуры надзора.
Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг.
После ликвидации Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) НБУ стал регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй, а НКЦБФР регулирует негосударственные пенсионные фонды и фонды финансирования строительства.
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