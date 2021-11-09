Эволюция налогообложения. Глава ГНС рассказал, что изменит новый налоговый законопроект

Законопроект №5600 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений» сможет расширить противодействие уклонению от налогообложения и расширит права налогоплательщиков.

Об этом в эфире Украинского радио рассказал исполняющий обязанности главы Государственной налоговой службы Евгений Олейников.

О рисках, наполнении и выполнении нынешнего бюджета

«Рисков в этом году нет, несмотря на то, что Верховная Рада дважды увеличивала ожидаемые доходы, чего я не припоминаю на протяжении последних 5 лет. В целом их увеличили на 40 миллиардов гривен, и даже с учетом этих показателей, мы рассчитываем, что по результатам ноября, до конца года останется обеспечить поступление (для того чтобы обеспечить индикатив) 15−17 миллиардов гривен. При том, что среднемесячные поступления у нас составляют ориентировочно 35−38 и до 40 миллиардов гривен», — рассказал Олейников.

По его словам, на протяжении последних трех лет Государственная налоговая служба рассчитывает, какой уровень поступлений должен быть на основе макроэкономических показателей и той информации, которую ведомство получает от налогоплательщиков и стремится «именно к этому уровню, а не к формальному выполнению бюджета».

«Изменения довольно мягкие, но в то же время они позволяют постепенно двигаться вперед, повышая эффективность противодействия в уклонении от налогообложения, расширяя права налогоплательщиков, предоставляя больше возможностей защитить свои законные права и интересы», — пояснил Олейников.

Также он отметил, что документ совершенствует механизм налогообложения рентной платой добычи железной руды.

«Налогообложение будет опираться на рыночную стоимость и на применение определенных дополнительных показателей, которые не будет определять кто-то своим отдельным решением. То есть теперь ставка рентной платы будет урегулирована в соответствии с рыночной ценой», — отметил глава ГНС.

По его словам, если этот законопроект будет принят, то количество рисков для выполнения бюджета в следующем году уменьшится.