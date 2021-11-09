Где больше всего в Украине зарегистрировано растаможенных машин с пробегом

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и следит за авторынком в Украине, узнал у Укравтопрома, в каких регионах покупают больше всего подержанных авто в Украине.
С января по октябрь текущего года украинский автопарк пополнили 411,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Согласно данным о регистрации, пять регионов Украины охватили более трети этих машин.
Наибольшее количество растаможенных легковых авто с пробегом получили номера Львовской области – 36,8 тыс. шт. А самым популярным подержанным авто у жителей Львовщины стал автомобиль VOLKSWAGEN Golf. За десять месяцев с начала года 2475 старых Гольфов сменили иностранные номера на львовские.
Столичную регистрацию получили 34,9 тыс. машин, бывших в эксплуатации, и это второй результат. Лидером среди импортированного секонд-хенда в Киеве стал автомобиль HYUNDAI Sonata – 1848 шт.
В пятерку областей по количеству зарегистрированных машин, сменивших гражданство, вошла Одесская область, автопарк которой с начала года пополнили 23,3 тыс. таких авто. Здесь, как и в Киеве, чаще других регистрировались автомобили модели HYUNDAI Sonata.
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