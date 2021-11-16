Сколько граждане задекларировали активов со старта единоразового декларирования

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у ГНС, сколько граждане задекларировали активов.
Так, с начала кампании единоразового (специального) добровольного декларирования гражданами Украины задекларировано активов общей стоимостью 157,2 млн гривен.
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Общая сумма задекларированного сбора составила 7,3 млн грн. По состоянию на 17.11.2021 в бюджет уже поступило 6,7 млн гривен.
Граждане Украины, которые имеют активы, которые не были обложены налогом должным образом, могут добровольно пройти единоразовое (специальное) декларирование, оплатить одноразовый сбор и легализовать такие активы. Налоговая амнистия распространяется, в частности, на такие активы в виде денежных средств, валютных ценностей, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества в Украине и за рубежом.
Единоразовое добровольное декларирование доходов является правом, а не обязанностью гражданина. Исключительно по собственному желанию лицо может задекларировать свои активы, которые ранее не были обложены налогом.
Декларация подается в Государственную налоговую службу Украины непосредственно плательщиками через Электронный кабинет.
До подачи единоразовой декларации плательщик должен разместить средства в национальной или иностранной валютах на специальном счете, который может быть открыт в банках Украины.
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