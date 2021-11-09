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С 26 ноября начнет действовать порядок ведения учета товарных запасов ФЛП

С 26 ноября начнет действовать порядок ведения учета товарных запасов ФЛП

В Украине с 26 ноября вступает в силу новый Порядок учета товарных запасов для предпринимателей, утвержденный приказом Минфина №496.

Порядок определяет правила ведения учета товарных запасов и распространяется на физических лиц — предпринимателей, в том числе на плательщиков единого налога, которые в соответствии с законом о РРО обязаны вести такой учет и продавать только товары, отраженные в таком учете.

Теперь ФЛП должны постоянно вносить в специальную форму информацию о поступлении и выбытии товаров на основании первичных документов — товарных и транспортных накладных, таможенных деклараций, товарных чеков и т.д.

Если у предпринимателя несколько торговых точек — следует вести учет по каждому отдельному месту продажи.

В форму нужно вносить первичные документы, подтверждающие внутреннее перемещение товаров между ФЛП и его отдельными местами продажи.

Вносить данные в форму необходимо на начало реализации товара. Она может вестись в бумажной или электронной форме.

Запрещена продажа товаров, на которые в местах продажи отсутствуют:

  • первичные документы, записи о которых внесены в форму учета;
  • соответствующие записи в форме учета об имеющихся первичных документах;
  • первичные документы и записи в форме учета о таких первичных документах.

Форма учета, первичные документы на товары должны храниться в месте продажи до реализации последней единицы товара.

Во время проверки контролирующие органы будут требовать форму учета, первичные документы, подтверждающие учет и происхождение товаров.
За нарушение требований закона о РРО предусмотрены финансовые санкции.

Справка Finance.ua:

  • большинство IT-компаний заключают договоры с программистами как с ФЛП, а не трудоустраивают в штат;
  • с 1 января 2022 года кассовые аппараты будут вынуждены использовать все ФЛП 2–4 групп упрощенной системы налогообложения.
По материалам Факты и комментарии
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