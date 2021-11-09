Рада расширила полномочия пограничников

Верховная Рада приняла изменения в закон «О Государственной пограничной службе Украины», касающиеся совершенствования порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы Украины (№ 5232).

По результатам голосования законопроект 271 голосом принят во втором чтении и в целом.

Законом военнослужащим, а также работникам ГНСУ:

предоставляется право производить визуальный досмотр лиц, вещей и транспортных средств (поверхностная проверка), а также личный досмотр задержанных и осматривать и в случае необходимости изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или причинить вред жизни или здоровью людей;

устанавливаются условия и пределы, вид и интенсивность применения мер принуждения с учетом конкретной ситуации, характера правонарушения и индивидуальных особенностей лица, совершившего или совершающего правонарушение;

определяются особенности применения той или иной меры или средства принуждения.

Напомним, Кабинет Министров выделил Государственной пограничной службе Украины 21 млн грн для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности государства.