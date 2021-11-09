Рада расширила полномочия пограничников

Верховная Рада приняла изменения в закон «О Государственной пограничной службе Украины», касающиеся совершенствования порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы Украины (№ 5232).
По результатам голосования законопроект 271 голосом принят во втором чтении и в целом.
Законом военнослужащим, а также работникам ГНСУ:
Напомним, Кабинет Министров выделил Государственной пограничной службе Украины 21 млн грн для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности государства.
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