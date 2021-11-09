НБУ изменил порядок оценки банками кредитного риска

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в постановление по оценке кредитного риска по ипотечным кредитам, предоставленным должникам — физическим лицам, которые проживают на территории временно оккупированной А Р Крым , и по которым объектом ипотеки является имущество, расположенное в этом регионе.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, внесены также изменения в Положение об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям, утвержденного постановлением № 351.

Это положение, в частности, предусматривает:

дополнение перечня документов, которые должны быть приобщены к кредитному делу физического лица-должника, и подтверждают его идентификацию электронными документами (е-паспорт, BankID);

определение приемлемости залога в виде земельного участка в случае изменения его целевого назначения;

право банка использовать финансовую отчетность должника, обнародованную на Едином государственном веб-портале открытых данных.

Изменения в Постановление № 351 и Положение № 351 утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 15 ноября 2021 года № 118 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» и вступают в силу 21 ноября 2021 года.

Напомним, в ІІІ квартале 2021 года банковский сектор Украины рекордно ускорил рост кредитования, что наиболее проявилось в корпоративном и ипотечном сегментах.