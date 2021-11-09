НБУ изменил порядок оценки банками кредитного риска

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в постановление по оценке кредитного риска по ипотечным кредитам, предоставленным должникам — физическим лицам, которые проживают на территории временно
Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, внесены также изменения в Положение об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям, утвержденного постановлением № 351.
Это положение, в частности, предусматривает:
Изменения в Постановление № 351 и Положение № 351 утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 15 ноября 2021 года № 118 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» и вступают в силу 21 ноября 2021 года.
Напомним, в ІІІ квартале 2021 года банковский сектор Украины рекордно ускорил рост кредитования, что наиболее проявилось в корпоративном и ипотечном сегментах.
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