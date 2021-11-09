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Годовая инфляция в еврозоне достигла 4,1%

Годовая инфляция в еврозоне достигла 4,1%

Годовая инфляция в зоне евро ускорилась до 4,1% в октябре по сравнению с 3,4% в сентябре, а в ЕС – до 4,4% против 3,6% в сентябре.

По данным Евростата, причиной повышения инфляции стал рост цен на энергоносители (+2,21%) и услуги (+0,86%).

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Также выросли цены на промышленные товары (+0,55%) и продукты питания, алкоголь и табак (+0,43%).


Таблица: Евростат

Среди стран еврозоны в октябре наибольшая инфляция была в Литве (8,2%), Эстонии (на 6,8%), Венгрии (6,6%), Румынии (6,5%), Польше (6,4%) и Латвии (6%).

В то же время другие страны зафиксировали умеренный рост инфляции, а Мальта и Португалия наименьший – 1,4% и 1,8% соответственно.


График: Евростат

В сентябре годовая инфляция в странах еврозоны выросла до 3,4% с 3% в августе – максимума с сентября 2008 года.

По материалам Финансовый клуб
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