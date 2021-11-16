Портрет типичного заемщика по программе «Доступная ипотека 7%»

Инициированная Президентом Украины программа «Доступная ипотека 7%» продолжает выполнять свое главное назначение — сделать собственное жилье доступным для украинцев, а вместе с тем способствовать развитию экономики Украины через усовершенствование финансовых услуг и увеличение объемов строительства.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал о портрете типичного заемщика по программе «Доступная ипотека 7%».
По данным Банка «Глобус», чаще всего ипотечные кредиты берут в городе Киеве, а также Киевской и Харьковской областях. Более 60% займов приходится на семьи, состоящие из двух и более человек. Средний размер кредита по программе — 850 тыс. грн.
Возраст заемщиков. Доступной ипотекой заинтересовались все возрастные группы — самым молодым клиентом банка оказался 22-летний парень, а самым старшим — 59-летний мужчина. Наиболее распространенный возраст заемщиков составляет 30−40 лет. К тому же средний размер дохода клиентов, взявших кредит в банке «Глобус», составляет *25 тыс. грн. *
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Женщины становились участницами программы почти так же часто, как и мужчины, однако уровень дохода последних в среднем немного выше. Соответственно, мужчины при оформлении займа осуществляют больший (31% от стоимости недвижимости) собственный взнос.
Средний размер личного взноса участника программы достигает 29%. Максимальная сумма ипотечного кредита, предусмотренная программой, составляет 2 000 000 грн, а первый взнос собственных средств заемщика — 15% от стоимости предмета ипотеки.
В основном украинцы берут кредит на 1 и 2-комнатные квартиры общей площадью около 50−55 м².
Инфографика: Банк «Глобус»
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