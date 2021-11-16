Как получить скидку на газ: «Нафтогаз» объяснил украинцам механизм

НАК «Нафтогаз Украины» предоставляет своим клиентам скидку на оплату природного газа, которую можно получить, своевременно и в полном объеме оплатив счет за использованное голубое топливо.

Об этом говорится на сайте компании.

Скидка предоставляется только абонентам, которые пользуются годовым тарифом «Фиксированный».

Размер скидки составляет всего 1%. Но в случае большого потребления газа, например, в собственном доме даже эта сумма может стать ощутимой. Другим плюсом этого тарифа является фиксированная цена на год, что тоже немаловажно.

Нафтогаз разъясняет, что оплачивать предыдущие счета необходимо по-прежнему, до 25 числа следующего за отчетным месяца. В то же время чтобы получить скидку, это нужно сделать до 15 числа в личном кабинете потребителя или чат-боте компании.

Справка Finance.ua:

с 1 мая 2022 года в платежках украинцев за газ кубометры использованного газа заменят энергетическими единицами — киловатт-часами;