Рада приняла закон о грузовых перевозках

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект о мультимодальных перевозках (№ 4258) — транспортировке грузов по одному договору, но выполненное по меньшей мере двумя видами транспорта.

За проголосовали 298 нардепов на пленарном заседании в среду, 17 ноября.

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В пояснительной записке к законопроекту указано, что он предлагает ввести в Украине понятие мультимодальной и комбинированной перевозки грузов, мультимодального терминала, документа мультимодальной перевозки, оператора и заказчика мультимодальной перевозки, определение договора мультимодальной перевозки, его существенных условий, прав и обязанностей его сторон, основных принципов государственного регулирования и государственной помощи в таких видах перевозок.

«Проектом закона предлагается закрепить право участников мультимодальных перевозок осуществлять перевозку груза на основании заключения единого договора (договор мультимодальной перевозки) в отношении всех этапов перевозки независимо от изменения видов транспорта и осуществлять перевозку груза по одному перевозочному документу (документ мультимодальной перевозки), по которому стороны достигли согласия», — говорится в пояснительной записке.

Также предусматривается, что во время предоставления услуги мультимодальной перевозки грузов ответственность оператора мультимодальной перевозки за груз перед заказчиком услуги охватывает период с момента принятия груза для мультимодальной перевозки и до момента выдачи груза.

Для получения возмещения за утраченный (поврежденный) груз заказчику услуги не нужно устанавливать, на каком этапе перевозки произошло повреждение или утрата груза или кто из перевозчиков не выполнил обязательства по своевременной доставке.

Документом также предусмотрено установление предельного размера ответственности оператора мультимодальной перевозки в специальных правах заимствования согласно действующей международной практике.